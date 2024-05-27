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燒烤店開幕5個月油煙沾鄰衣物 居民陳情逾40次環保局開罰

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市中山路上今年1月剛開幕的燒烤餐廳，居民、周邊學校飽受油煙味侵襲，環保局採樣5次，每次檢測均不合格，已裁處88萬元並限期改善，若再不改善，將依法命業者停業。圖／屏東縣府環保局提供
屏東市中山路上今年1月剛開幕的燒烤餐廳，居民、周邊學校飽受油煙味侵襲，環保局採樣5次，每次檢測均不合格，已裁處88萬元並限期改善，若再不改善，將依法命業者停業。圖／屏東縣府環保局提供

屏東市中山路上一家原本是開書局的店家，今年1月改為燒烤餐廳，用餐時段大排長龍，假日更甚，居民、周邊學校飽受油煙味侵襲，中午、晚上用餐時間須緊閉門窗，所曬衣服沾滿油煙味，跟縣府陳情逾40次，影響學生上課品質，居民發起聯署批「沒有肉香味只有臭味」，環保局採樣5次，每次檢測均不合格，已裁處88萬元並限期改善，若再不改善，將依法命業者停業。

環保局表示，該業者今年1月19日開幕迄今，相關陳情逾40次，每次環保局接獲陳情電話立刻稽查，剛開始先勸導請業者自行改善，之後派專家學者進場輔導。但業者屢勸不聽，每次顧左右而言他，例如要向老闆報告、最近要改善了、叫不到廠商等多種理由搪塞。

環保局表示，今年至4月底前已執行異味汙染物官能測定採樣4次，4次檢測結果均不符合規定，截至目前已裁處88萬元並限期改善。近期業者屢次宣稱已改善，但民眾仍陳情不已，環保局第5次，5月10日採樣，檢測結果汙染更甚以往，異味值高達228，超過標準22.8倍，環保局將再裁罰並命業者於6月底前改善，若未改善將依法命業者停業。

環保局表示，該業者雖裝靜電式油煙處理設備，將油煙收集至2樓頂排放，但處理效能不佳，導致油煙四處逸散，嚴重影響四周居民生活品質，連鄰近學校師生上課品質也受影響。

屏東縣議員梁育慈、蔣月惠都接到民眾陳情反映。議員梁育慈說，這間燒烤店從今年初開幕至今，她從2月起接獲民眾陳情，居民還發起連署書，要求改善，居民無奈說，瀰漫燒烤油煙味，嚴重影響生活品質。

居民連署書提到，每天烤肉煙臭味瀰漫，即時門窗緊閉，也有烤肉味滲入，「陽台經常籠罩比起就地直接烤肉還要加倍臭味，沒有肉香味只有臭味」。

環保局表示，餐飲業者應做好相關油煙異味、油水分離等汙染防制設備後再行營業，切不可為了賺錢獲利，節省汙染防制設備支出，犧牲屏東縣民居住環境品質，呼籲業者做好汙染防治設備才能永續經營。

屏東市中山路上今年1月剛開幕的燒烤餐廳，居民、周邊學校飽受油煙味侵襲，環保局採樣5次，每次檢測均不合格，已裁處88萬元並限期改善，若再不改善，將依法命業者停業。圖／屏東縣府環保局提供
屏東市中山路上今年1月剛開幕的燒烤餐廳，居民、周邊學校飽受油煙味侵襲，環保局採樣5次，每次檢測均不合格，已裁處88萬元並限期改善，若再不改善，將依法命業者停業。圖／屏東縣府環保局提供
屏東市中山路上今年1月剛開幕的燒烤餐廳，居民、周邊學校飽受油煙味侵襲，環保局採樣5次，每次檢測均不合格，已裁處88萬元並限期改善，若再不改善，將依法命業者停業。圖／屏東縣府環保局提供
屏東市中山路上今年1月剛開幕的燒烤餐廳，居民、周邊學校飽受油煙味侵襲，環保局採樣5次，每次檢測均不合格，已裁處88萬元並限期改善，若再不改善，將依法命業者停業。圖／屏東縣府環保局提供
屏東市中山路上今年1月剛開幕的燒烤餐廳，居民、周邊學校飽受油煙味侵襲，環保局採樣5次，每次檢測均不合格，已裁處88萬元並限期改善，若再不改善，將依法命業者停業。圖／屏東縣府環保局提供
屏東市中山路上今年1月剛開幕的燒烤餐廳，居民、周邊學校飽受油煙味侵襲，環保局採樣5次，每次檢測均不合格，已裁處88萬元並限期改善，若再不改善，將依法命業者停業。圖／屏東縣府環保局提供
屏東市中山路上今年1月剛開幕的燒烤餐廳，居民、周邊學校飽受油煙味侵襲，環保局採樣5次，每次檢測均不合格，已裁處88萬元並限期改善，若再不改善，將依法命業者停業。圖／屏東縣府環保局提供
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屏東市中山路上今年1月剛開幕的燒烤餐廳，居民、周邊學校飽受油煙味侵襲，環保局採樣5次，每次檢測均不合格，已裁處88萬元並限期改善，若再不改善，將依法命業者停業。圖／屏東縣府環保局提供
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屏東縣 環保局 臭味

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