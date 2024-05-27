屏東燒烤店油煙太臭陳情逾40次 遭罰88萬限期改善

屏東1家新開幕的燒烤餐廳，生意很好，但油煙處理設備效能不佳，附近居民難以忍受，環保局接獲陳情逾40次，採樣皆不符規定，異味值超標20多倍，開罰88萬元限期改善。

這家燒烤餐廳位於屏東市區，每到用餐時間門口經常大排長龍，假日更甚，附近居民卻很困擾，用餐時間須緊閉門窗，晾曬的衣服也沾滿油煙味，向屏東縣環保局陳情超過40次。

環保局發布新聞稿指出，接獲陳情電話均派員稽查，剛開始先勸導請業者自行改善，而業者雖裝有靜電式油煙處理設備，將油煙收集至2樓頂排放，但處理效能不佳，導致油煙四處逸散，嚴重影響周遭居民生活品質，連鄰近學校師生上課品質也受影響。

環保局提及，業者屢勸不聽，每次稽查都顧左右而言他，如「要向老闆報告、最近要改善了、叫不到廠商」等多種理由，因此在4月底年前已執行異味污染物官能測定採樣4次，4次檢測結果均不符合規定，依空氣污染防制法裁罰新台幣88萬元並限期改善。

另外，近期業者宣稱已改善，但民眾仍陳情不已，環保局10日再採樣，檢測結果異味值高達228，已超過標準20幾倍，環保局將再度裁罰並要求業者於6月底前改善，若未改善將依法令業者停業。

環保局表示，歡迎餐飲業者進駐屏東，提供美食佳餚並促進經濟發展，但仍應做好油煙異味、油水分離等污染防制設備後再行營業，做好污染防治設備才能永續經營。