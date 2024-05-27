快訊

豪宅火警2消防殉職！為何無法阻隔B1竄入濃煙？ 建商豐邑建設回應

賴清德大膽展現台獨基因 拋「新兩國論」的底氣何在？

南亞科一改觀望態度？ 因應AI狂潮悄悄布局HBM市場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄火鍋店生意太好食材來不及解凍 店員竟直接地上摔

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄市三民區某火鍋店店員因食材來不及解凍，竟將食材往地上摔。圖／翻攝自社會事新聞影音。
高雄市三民區某火鍋店店員因食材來不及解凍，竟將食材往地上摔。圖／翻攝自社會事新聞影音。

高雄市三民區某火鍋店店員，因食材來不及解凍，竟將食材往地上摔希望快一點解凍，被網友錄影下來放上網。高雄市衛生局將派員前往稽查，所查證屬實可依食安法裁處6萬元以上罰鍰。

當時火鍋店內高棚滿座，店員疑似因食材解凍不及，拿起來用力往地上摔，企圖加速食材解凍。網友寫道「5/26高雄市三民區某小火鍋名店，疑生意太好食材來不及解凍竟直接摔地，顧客看傻眼，「真的是在地美食」。

衛生局接獲通知後，由於店家還未營業，將派員於營業時間依食品良好衛生規範準則針對從業人員、作業場所、食材及設施衛生管理查察。

衛生局表示，餐飲業食材解凍可採冷藏、流動水隔水或微波加熱解凍，針對食材地上摔，倘查證屬實將依食安法第8條暨44條規定命業者限期改善，屆期未改善依法裁處6萬元以上罰鍰。

火鍋 衛生局 食材

延伸閱讀

認為勞保會破產聲請勞保條例釋憲 立委「還未行使職權」不受理

新北火鍋店「蛞蝓」鍋中蠕動客傻眼 衛生局今派員稽查

只因被抓咬！台中狠男塑膠管活活打死貓星人 判拘役還罰25萬

台南市公布端午節食品抽驗結果 特選香菜驗出農藥「陶斯松」

相關新聞

高雄火鍋店生意太好食材來不及解凍 店員竟直接地上摔

高雄市三民區某火鍋店店員，因食材來不及解凍，竟將食材往地上摔希望快一點解凍，被網友錄影下來放上網。高雄市衛生局將派員前往...

封街玩遊戲！讓遊戲帶到更偏遠地區 屏縣府今年辦14場

屏東縣政府社會處推動「自由遊戲推廣計畫」，將遊戲帶到更偏遠地區，讓孩子們在自由遊戲空間中盡情發揮，體驗遊戲樂趣，增進親子...

高市近3年違停 衍生577事故

高雄市違停亂象多，三民區九如一路543巷的社區，因巷道不到6公尺、停車位不足，不少里民將轎車停在門前或轉角處，影響人車通...

臨停取消檢舉 高市警：加強取締

高雄市小港區沿海路日前轎車違停釀成死亡車禍，下月起並排臨停等違規取消民眾檢舉，議員指高雄1年約發生8萬餘件交通事故，約2...

鳳山車站大樓將完工 招商會吸引14廠商

台鐵高雄鳳山車站大樓預計今年完工，總樓地板面積超過4萬平方公尺，將以ROT方式引進休閒娛樂及商業設施，未來將成為鳳山地區...

新埤復育魔芋吸客 反建養雞場

台灣原生種疣柄魔芋早年各地可見，卻因太臭被鏟除成為珍稀瀕危植物，屏東縣新埤鄉建功村啟動復育計畫，每年4、5月花季吸引許多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。