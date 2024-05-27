高雄火鍋店生意太好食材來不及解凍 店員竟直接地上摔

高雄市三民區某火鍋店店員，因食材來不及解凍，竟將食材往地上摔希望快一點解凍，被網友錄影下來放上網。高雄市衛生局將派員前往稽查，所查證屬實可依食安法裁處6萬元以上罰鍰。

當時火鍋店內高棚滿座，店員疑似因食材解凍不及，拿起來用力往地上摔，企圖加速食材解凍。網友寫道「5/26高雄市三民區某小火鍋名店，疑生意太好食材來不及解凍竟直接摔地，顧客看傻眼，「真的是在地美食」。

衛生局接獲通知後，由於店家還未營業，將派員於營業時間依食品良好衛生規範準則針對從業人員、作業場所、食材及設施衛生管理查察。

衛生局表示，餐飲業食材解凍可採冷藏、流動水隔水或微波加熱解凍，針對食材地上摔，倘查證屬實將依食安法第8條暨44條規定命業者限期改善，屆期未改善依法裁處6萬元以上罰鍰。