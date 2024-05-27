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封街玩遊戲！讓遊戲帶到更偏遠地區 屏縣府今年辦14場
屏東縣政府社會處推動「自由遊戲推廣計畫」，將遊戲帶到更偏遠地區，讓孩子們在自由遊戲空間中盡情發揮，體驗遊戲樂趣，增進親子關係，今年在全縣33鄉鎮市共舉辦14場次自由遊戲，首場25日在內埔鄉封街舉辦，第二場6月1日在潮州林後四林舉行，讓孩子們享受遊戲的樂趣。
社會處表示，現今有許多弱勢家庭因地理位置偏遠或經濟狀況困難，無法享受多元遊戲，這些孩子可能面臨著更少機會接觸不同的遊戲和創意體驗，推動「自由遊戲推廣計畫」將遊戲帶到更偏遠的地區。
社會處表示，「自由遊戲」著重兒童主導遊戲，透過周遭環境素材，激發創意，這種方式讓兒童在遊戲中感受到主導權，培養自主性、自信和創造力。這不僅帶給兒童無限的創意和樂趣，同時也是一種健康的心理治療，協助他們釋放壓力、建立自信、身心健康全面發展，促進家庭良好關係及增加人際關係。
每場封街自由遊戲，讓孩子們運用環境素材，發揮各種想像力，紙板變堡壘、飛天魔毯、歡樂吹泡泡、踩高蹺、我是音樂家、小小藝術家、眼明水快、無敵風火輪、黏黏樂等，孩子們玩的不亦樂乎。
社會處說明，持續規畫辦理全縣各鄉鎮共14場自由遊戲活動，期待親子家庭和社區居民的踴躍參與，共同為孩子們創造充滿歡笑和創意的美好時光。有興趣的民眾可關注屏東縣政府社會處與各區域社會福利服務中心官網及臉書。或聯絡08-7320415分機5386張小姐，了解各場次。
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