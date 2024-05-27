封街玩遊戲！讓遊戲帶到更偏遠地區 屏縣府今年辦14場

屏東縣政府社會處推動「自由遊戲推廣計畫」，將遊戲帶到更偏遠地區，讓孩子們在自由遊戲空間中盡情發揮，體驗遊戲樂趣，增進親子關係，今年在全縣33鄉鎮市共舉辦14場次自由遊戲，首場25日在內埔鄉封街舉辦，第二場6月1日在潮州林後四林舉行，讓孩子們享受遊戲的樂趣。

社會處表示，現今有許多弱勢家庭因地理位置偏遠或經濟狀況困難，無法享受多元遊戲，這些孩子可能面臨著更少機會接觸不同的遊戲和創意體驗，推動「自由遊戲推廣計畫」將遊戲帶到更偏遠的地區。

社會處表示，「自由遊戲」著重兒童主導遊戲，透過周遭環境素材，激發創意，這種方式讓兒童在遊戲中感受到主導權，培養自主性、自信和創造力。這不僅帶給兒童無限的創意和樂趣，同時也是一種健康的心理治療，協助他們釋放壓力、建立自信、身心健康全面發展，促進家庭良好關係及增加人際關係。

每場封街自由遊戲，讓孩子們運用環境素材，發揮各種想像力，紙板變堡壘、飛天魔毯、歡樂吹泡泡、踩高蹺、我是音樂家、小小藝術家、眼明水快、無敵風火輪、黏黏樂等，孩子們玩的不亦樂乎。