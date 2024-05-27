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鳳山車站大樓將完工 招商會吸引14廠商

聯合報／ 記者潘奕言／高雄報導
台鐵鳳山車站大樓預計今年完工，將以ROT方式引進休閒娛樂及商業設施。記者潘奕言／攝影
台鐵鳳山車站大樓預計今年完工，將以ROT方式引進休閒娛樂及商業設施。記者潘奕言／攝影

台鐵高雄鳳山車站大樓預計今年完工，總樓地板面積超過4萬平方公尺，將以ROT方式引進休閒娛樂及商業設施，未來將成為鳳山地區交通及商業中心。

不過附近居民抱怨因工程拖太久，影響交通，高雄市交通局表示，會配合工程進度進行通盤檢討及規畫。

鳳山車站開發大樓為鳳山車站上方，延伸興建1幢3棟的車站共構大樓，由交通部鐵道局興建，今年完工後，將交付台鐵公司營運，預計會引進百貨、商場、美食街、影城、文創等休閒娛樂及商業設施。

台鐵日前舉辦高雄市鳳山車站開發大樓整建營運移轉案促參ROT招商說明會，14家廠商進入大樓內部參觀。

這是台鐵公司化後首個促參ROT案，7月1日截止收件，最快8月下旬決標公告最優廠商。

車站工程拖延過久，引起民怨。曹公里長曾齡瑩指出，車站工程進度一直拖延，車站附近交通混亂，交通事故頻繁，停車不便所以違停多。

陳姓居民說，鳳山鄉親都很期待車站完工，希望周邊交通狀況能一併改善。交通局表示，目前鳳山車站及周邊工程仍在進行，會配合工程進度檢討規畫。

市議員鍾易仲表示，鳳山車站結合大眾運輸站體及商場百貨，一定要有人潮才能順利營運，除了台鐵運輸，公車轉運也要做好，台鐵及交通局要合作，才能活絡大鳳山的交通及商業機能。

交通事故 台鐵公司化 高雄市

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