新埤復育魔芋吸客 反建養雞場

台灣原生種疣柄魔芋早年各地可見，卻因太臭被鏟除成為珍稀瀕危植物，屏東縣新埤鄉建功村啟動復育計畫，每年4、5月花季吸引許多遊客專程來聞臭；近日有養雞業者申請新建蛋雞舍，村民不希望雞糞惡臭汙染環境，誓言抗爭到底。建功村長孔德成說，同樣是「逐臭」，意義大不同。

新埤鄉公所回應，業者依法可在自有農地申請牧場登記證，第1階段會勘時見村民集結抗議沒現身，後續聯繫得知，業者考慮撤案。

疣柄魔芋的花朵直徑可達30至40公分，號稱全台最大花朵，因會散發陣陣惡臭味，吸引蒼蠅傳授花粉，俗稱「雷公屁」。近年野外愈來愈罕見，建功村在林業單位支持下展開5年計畫，已在保安林成功復育數百棵。

近日有養雞業者申請在建功村建置3棟密閉水簾式雞舍，上周會勘，居民拉布條抗議。鄉代葉家宏說，新埤鄉有許多畜牧場，臭味影響居民生活品質，已困擾30多年。

建功村長孔德成說，新埤鄉養雞場約45間、逾186萬隻雞，養豬場約30間、7萬7千多頭豬，集中在萬隆村、建功村等人口密集處，鄉內人口因環境汙染不斷流失，跌破1萬人，一定要擋下新設雞舍案。

孔德成說，生態遊程建立口碑，特地來聞臭的遊客絡繹不絕，有人怕臭戴口罩，其實白天花朵閉合聞不到臭味，傍晚時開花才聞得到，且只有2、3天。