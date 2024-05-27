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高市近3年違停 衍生577事故

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

高雄市違停亂象多，三民區九如一路543巷的社區，因巷道不到6公尺、停車位不足，不少里民將轎車停在門前或轉角處，影響人車通行，曾被檢舉達人盯上，警方開出34張罰單氣炸里民；違停不時釀成車禍死傷，根據交通大隊統計資料顯示，高市近3年來「違規停車或暫停不當」衍生的交通事故，共有577件。

警方強調，雖取消民眾檢舉違停的權力，但民眾若發現嚴重違停影響交通者，仍可報警處理；警方也會針對有礙交通的違停現象加強執法，以遏止違停亂象。

三民區九如一路543巷、有光路、教仁路的社區， 因周圍停車位不足，民眾被迫將車子停在自家門口，車頭三分之一超出騎樓，蔚為當地奇觀，也有住戶貪圖方便，違停轉角處；去年7月，該社區被檢舉達人鎖定，短短6天內不斷檢舉。

警方到場查看，發現違停車不少，共開出34張罰單；紅單滿天飛，讓接到罰單的里民氣炸，不滿情緒爆發，曾聯合向任姓里長申訴，希望里長提出解決之道。

任姓里長連兩天透過里內廣播系統，公開向檢舉達人喊話，不滿抱怨「指政府颱風天也要搶錢」，並批檢舉達人「颱風天、星期天也不休息」，引發正反論戰。

交大指出，違規停車問題不是只有執法面向，亦須評估當地停車位是否充足，臨停黃線是否依規定設置。

車位 達人 違停

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