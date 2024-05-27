臨停取消檢舉 高市警：加強取締

高雄市小港區沿海路日前轎車違停釀成死亡車禍，下月起並排臨停等違規取消民眾檢舉，議員指高雄1年約發生8萬餘件交通事故，約200件事故與違停有關，且學校周邊道路上下學尖峰時段，接送車輛違停嚴重，影響交通安全，憂心取消檢舉後車禍風險增加。市警局表示，一般道路違停或並排都納入重點取締項目，這兩年都有加強取締，不會因修法改變。

小港區沿海路是林園工業區及臨海工業區連接市區的重要通道，大車往來頻繁，今年發生4起死亡車禍，最近1起是本月19日，黃姓女子為閃避違停轎車，切出外側快車道慘遭聯結車輾斃。

2016年4月6日，50歲葛姓婦人騎機車經過新興區復興路，因閃路邊違停車輛，偏向左側車道行駛，和公車擦撞慘死輪下。2022年4月8日，一對祖孫騎機車經過大社區中山路，為閃違停貨車被油罐車撞上，傷勢嚴重引發眾怒。

議員黃紹庭指出，沿海路的死亡事故令人揪心，他常開車行走三多路至市議會，沿線汽機車多，尤其上下學及上班時間車潮集中，只要違停交通就會打結，輕者交通阻塞，重者發生車禍。

黃紹庭說，5月14日立法院三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，以後違停不開放檢舉，沒有檢舉達人之後，警方應思考如何降低違規停車。以三多路為例，能否在上下班時間安排警力指揮交通。

警察局長林炎田指出，警察執法會看整個現場狀況，若嚴重違規妨害交通，還是會加強執法，考量警力有限，需要進一步研議。

市警局說，違停較多發生在傳統市場、飲食街、商圈、車站、金融機構、夜市，以及市區道路的用餐時段。雖違停取消民眾檢舉，但警方仍會針對易肇事路段、嚴重的違規並排、紅線違停等亂象，加強執法，減少用路人僥倖違停行為。