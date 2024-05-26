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台鐵鳳山車站大樓今年完工 工程拖太久居民抱怨交通亂
台鐵鳳山車站大樓預計今年完工，總樓地板面積超過4萬平方公尺，將以ROT方式引進休閒娛樂及商業設施，將成為鳳山地區交通及商業中心。不過附近居民抱怨因工程拖太久，影響交通，高雄市交通局表示，會配合工程進度進行通盤檢討規畫。
鳳山車站開發大樓為鳳山車站上方，延伸興建1幢3棟的車站共構大樓，總樓地板面積4萬3187.65平方公尺，由交通部鐵道局興建，今年完工後將交付台鐵公司，預計引進百貨、商場、美食街、影城、文創等休閒娛樂及商業設施。
台鐵日前舉辦高雄市鳳山車站開發大樓整建營運移轉案促參ROT招商說明會，與14家廠商到大樓內部實際參觀。這是台鐵公司化後首個促參ROT案，7月1日截止收件，順利的話8月將可公開評選，最快8月下旬決標公告最優廠商。
不過因車站工程拖延過久，周邊交通混亂，附近居民對此頗多抱怨。鳳山區曹公里長曾齡瑩說，因為有住戶搬遷等問題，車站工程進度一直拖延，車站附近交通也很混亂，交通事故頻繁，因為停車不便也有很多違停問題。
陳姓居民說，鳳山鄉親都很期待這座車站完工，相信可以讓附近生活機更加完善，不過也希望周邊交通狀況能一併改善。交通局表示，目前鳳山車站及周邊工程仍在進行，會配合工程進度，進行周邊交通通盤檢討規畫。
市議員鍾易仲表示，鳳山車站結合大眾運輸站體及商場百貨，一定要有人潮才能順利營運，除了台鐵運輸，相關公車等轉運工作必須做好，這需要台鐵及交通局好好規畫，讓車站可以連結鳳山地區甚至是原縣區，活絡大鳳山的交通及商業機能。
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