胡瓜領銜重現藍寶石盛況 父親節連兩檔孝親熱銷七成

2024藍寶石大歌廳「金曲綜藝之夜」將於父親節檔期8月3、4日登場，主辦單位高雄流行音樂中心表示，今年演出由綜藝天王胡瓜率子弟兵歐漢聲、賴慧如擔任主持，多達17位藝人歌手參與。活動時逢父親節檔期，不少民眾搶票孝親，門票開賣迄今兩周，熱銷破發7成，多處熱區銷售一空。

藍寶石大歌廳今年特別選在父親節檔期連演兩場，呼應去年在母親節檔期舉辦，消息公布引發全台孝親歌迷熱烈迴響。這次力邀縱橫影視圈逾40年綜藝天王胡瓜以及歐漢聲、賴慧如擔綱主持群，預計邀請歌手余天、黃西田、阿吉仔、秀蘭瑪雅、曾心梅、李翊君等資深藝人歌手，以及林俊逸、曹雅雯、蔡昌憲、邵大倫、李子森、杜忻恬、向蕙玲、蔡佳麟等實力派代表，共同參與演出。

目前兩場銷售狀況以8月3日周六場略勝一籌，低價位門票幾乎銷售一空，單價最高、最靠近舞台的特A區也是許多孝親歌迷的首選，銷售率也已超過7成，演唱會經濟在高雄可謂老、中、青通殺，就有資深歌迷表示自己已經一票在手，全靠女兒貼心搶票。

主持人胡瓜發下豪語表示，自己做的絕對不再是「復刻」藍寶石，而是要讓這顆寶石「復活」，讓這種舞台表演形式能夠繼續發展下去，並透露觀眾可以期待的是主持群呈現十八般武藝表演，有把握會讓大家看到流連往返，只是他也感嘆「怎麼會只有兩場」。

胡瓜也期待今年演出會引起很大的回響，為演藝圈注入活水，也對台灣歌壇有很多幫助，讓歌廳秀的精神不只停留在過去，而是現在開始讓下一代接收。

高流執行長丁度嵐表示，藍寶石大歌廳是高雄最具代表性的秀場文化，今年是連續第三年舉辦，不僅喚起民眾對當年歌廳秀的滿滿回憶，也讓更多人認識高雄獨特的秀場文化。今年除有嶄新的歌舞綜藝演出，還將有故事館概念的展覽與推動紀錄片拍攝，「透過不同方式保存與紀錄這段獨特的秀場風華」。