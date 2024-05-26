快訊

大咖男神沒微博臉書 被出征「第1個點名表態」喊封殺

狠心母經常餵食汽水配方奶 4歲女滿口蛀牙、糖尿病致死

怎麼吃香蕉、柳橙和黑莓獲最多益處？挑對時機讓營養價值更高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

胡瓜領銜重現藍寶石盛況 父親節連兩檔孝親熱銷七成

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
今年藍寶石大歌廳演唱會找來胡瓜領銜子弟兵歐漢聲、賴慧如主持。圖／高雄流行音樂中心提供
今年藍寶石大歌廳演唱會找來胡瓜領銜子弟兵歐漢聲、賴慧如主持。圖／高雄流行音樂中心提供

2024藍寶石大歌廳「金曲綜藝之夜」將於父親節檔期8月3、4日登場，主辦單位高雄流行音樂中心表示，今年演出由綜藝天王胡瓜率子弟兵歐漢聲、賴慧如擔任主持，多達17位藝人歌手參與。活動時逢父親節檔期，不少民眾搶票孝親，門票開賣迄今兩周，熱銷破發7成，多處熱區銷售一空。

藍寶石大歌廳今年特別選在父親節檔期連演兩場，呼應去年在母親節檔期舉辦，消息公布引發全台孝親歌迷熱烈迴響。這次力邀縱橫影視圈逾40年綜藝天王胡瓜以及歐漢聲、賴慧如擔綱主持群，預計邀請歌手余天、黃西田、阿吉仔、秀蘭瑪雅、曾心梅、李翊君等資深藝人歌手，以及林俊逸、曹雅雯、蔡昌憲、邵大倫、李子森、杜忻恬、向蕙玲、蔡佳麟等實力派代表，共同參與演出。

目前兩場銷售狀況以8月3日周六場略勝一籌，低價位門票幾乎銷售一空，單價最高、最靠近舞台的特A區也是許多孝親歌迷的首選，銷售率也已超過7成，演唱會經濟在高雄可謂老、中、青通殺，就有資深歌迷表示自己已經一票在手，全靠女兒貼心搶票。

主持人胡瓜發下豪語表示，自己做的絕對不再是「復刻」藍寶石，而是要讓這顆寶石「復活」，讓這種舞台表演形式能夠繼續發展下去，並透露觀眾可以期待的是主持群呈現十八般武藝表演，有把握會讓大家看到流連往返，只是他也感嘆「怎麼會只有兩場」。

胡瓜也期待今年演出會引起很大的回響，為演藝圈注入活水，也對台灣歌壇有很多幫助，讓歌廳秀的精神不只停留在過去，而是現在開始讓下一代接收。

高流執行長丁度嵐表示，藍寶石大歌廳是高雄最具代表性的秀場文化，今年是連續第三年舉辦，不僅喚起民眾對當年歌廳秀的滿滿回憶，也讓更多人認識高雄獨特的秀場文化。今年除有嶄新的歌舞綜藝演出，還將有故事館概念的展覽與推動紀錄片拍攝，「透過不同方式保存與紀錄這段獨特的秀場風華」。

對今年藍寶石主持及演出卡司，不少歌迷在公布後紛在高流臉書留言回應表示讚賞，有歌迷說：「看胡瓜主持就值回票價了」，也有歌迷說：「有這麼多的大咖表演的合體演唱就是很棒的一場演唱會」。

連三年舉行的藍寶石大歌廳進去綜藝之夜，今年連辦兩場，邀請了17組藝人參與。圖／高雄流行音樂中心提供
連三年舉行的藍寶石大歌廳進去綜藝之夜，今年連辦兩場，邀請了17組藝人參與。圖／高雄流行音樂中心提供

孝親 父親節 舞台

延伸閱讀

女友藏孕肚終曝光 歐漢聲首發聲：會擇期去登記

歐漢聲女友神秘低調 挺大肚開車接送他上下班

獨／歐漢聲藏女友挺肚 師父胡瓜被瞞鼓裡：我去問他

離婚3年身邊出現長髮女「挺5月孕肚」 歐弟發聲認愛「三度當爸」

相關新聞

胡瓜領銜重現藍寶石盛況 父親節連兩檔孝親熱銷七成

2024藍寶石大歌廳「金曲綜藝之夜」將於父親節檔期8月3、4日登場，主辦單位高雄流行音樂中心表示，今年演出由綜藝天王胡瓜...

新埤復育瀕危「雷公屁」引遊客來 村民：反對建雞舍的逐臭

台灣原生種疣柄魔芋早年各地可見，也是全台最大的花朵，卻因臭的特性被鏟除成為珍稀瀕危植物，屏東縣新埤鄉建功村啟動瀕危植物復...

不懂廚藝周璟瑜作菜 鳳梨蝦球盅有濃郁高雄水果香

高雄鳳梨正值產季，大樹金鑽鳳梨不但是在地水果，更可以躍上餐桌成為佳餚，市府發言人周 璟瑜和主廚余宗平一起下廚，一道「金旺...

愛河龍舟賽 最強外援安芝儇點睛

高雄端午活動重頭戲「2024高雄愛河端午龍舟嘉年華」6月8日至10日登場，今年祭出120萬元總獎金，吸引國內外161隊參...

屏榮啟用年餘 跨區就醫減少

為減少屏東縣民對醫療資源信心不足跨區高雄就醫不便，地方爭取的屏東榮民醫院前年11月啟用，據統計，縣內各醫院在高屏區健保醫...

工廠頻偷排 鳳山溪染黑飄惡臭

高雄市鳳山溪上游，大寮、鳥松及鳳山等行政區交會處，逾200家電鍍、食品工廠林立，違規偷排不間斷，年初至今累計17件違規，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。