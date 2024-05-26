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新埤復育瀕危「雷公屁」引遊客來 村民：反對建雞舍的逐臭

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣新埤鄉建功村啟動瀕危植物疣柄魔芋復育計畫5年有成，4、5月花季吸引聞臭名而來的遊客，成為生態旅遊亮點。圖／民眾提供
屏東縣新埤鄉建功村啟動瀕危植物疣柄魔芋復育計畫5年有成，4、5月花季吸引聞臭名而來的遊客，成為生態旅遊亮點。圖／民眾提供

台灣原生種疣柄魔芋早年各地可見，也是全台最大的花朵，卻因臭的特性被鏟除成為珍稀瀕危植物，屏東縣新埤鄉建功村啟動瀕危植物復育計畫5年有成，4、5月花季吸引聞臭名而來的遊客，在成為生態旅遊亮點的同時，最近有養雞業者申請在建功村建置蛋雞舍，村民不希望雞糞惡臭汙染環境，誓言抗爭到撤案才罷手；建功村長孔德成說，同樣是「逐臭」，意義卻大不同。

疣柄魔芋的葉柄上有粗糙顏色暗沉的疣狀物，花朵直徑可達30至40公分，是全台最大花朵，4至5月梅雨季是開花季，花色美麗，因會散發陣陣惡臭味，吸引蒼蠅前來傳授花粉，俗稱「雷公屁」，早年野外常見，因顏色暗沉且在花季飄出臭味，被視為嫌惡植物遭鏟除，野外罕見；建功村5年啟動復育計畫，在林業單位支持下，已在附近保安林成功復育數百棵。

疣柄魔芋花季期間吸引不少樂當「逐臭之夫」的遊客，在成為地方復育瀕危植物生態旅遊亮點的同時，村民最近得知有養雞業者申請在建功村建置3棟密閉水簾式雞舍，引發居民強烈反彈，上周會勘用地時，村民到場拉布條抗議；鄉代葉家宏說，新埤鄉已有許多畜牧場，臭味影響生活品質，困擾居民30多年，鄉代會5年前曾提案建請公所函轉縣府將新埤鄉列為不得申請新建、擴建畜牧場鄉鎮，避免加劇環境惡化。

建功村長孔德成說，新埤鄉養雞場約45間、186萬多隻雞，養豬場約30間、7萬7000多頭豬，集中萬隆村、建功村，又是7個村中人口較密集處，人口因環境汙染不斷流失，全鄉已跌萬人，早年不知如何反制，現在一定要擋下，不達目的抗爭絕不罷手。新埤鄉公所說，業者依法可在自有農地申請牧場登記證，有3階段，第1階段會勘時見村民集結抗議沒現身，後續聯繫得知業者考慮申請撤案。

「同樣是『逐臭』，兩者意義卻大不同！」孔德成說，復育疣柄魔芋有成並納入春季社區遊程，串連鄰近社區產業，可帶動遊客走讀客庄文化，活絡客庄農村老化現象；在社區努下，花季不僅有學者專程來訪，各地來聞臭的遊客團絡繹不絕，有人怕臭帶著口罩，其實，白天因花朵閉合聞不到臭味，傍晚時開花才聞得到，且只有2、3天，這是喚起大眾重視瀕危植物復育，和雞場人為製造的臭，意義上截然不同。

屏東縣新埤鄉建功村啟動瀕危植物疣柄魔芋復育計畫5年有成，4、5月花季吸引聞臭名而來的遊客，成為生態旅遊亮點。圖／民眾提供
屏東縣新埤鄉建功村啟動瀕危植物疣柄魔芋復育計畫5年有成，4、5月花季吸引聞臭名而來的遊客，成為生態旅遊亮點。圖／民眾提供
屏東縣新埤鄉建功村啟動俗稱「雷公屁」的疣柄魔芋復育計畫5年有成，最近有業者申請在建功村建置蛋雞舍，村民不希望雞糞惡臭汙染環境，誓言抗爭到撤案才罷手。圖／葉家宏提供
屏東縣新埤鄉建功村啟動俗稱「雷公屁」的疣柄魔芋復育計畫5年有成，最近有業者申請在建功村建置蛋雞舍，村民不希望雞糞惡臭汙染環境，誓言抗爭到撤案才罷手。圖／葉家宏提供
屏東縣新埤鄉建功村啟動瀕危植物疣柄魔芋復育計畫5年有成，4、5月花季吸引聞臭名而來的遊客，成為生態旅遊亮點。圖／民眾提供
屏東縣新埤鄉建功村啟動瀕危植物疣柄魔芋復育計畫5年有成，4、5月花季吸引聞臭名而來的遊客，成為生態旅遊亮點。圖／民眾提供

復育 牧場 臭味

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