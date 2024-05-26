屏榮啟用年餘 跨區就醫減少

為減少屏東縣民對醫療資源信心不足跨區高雄就醫不便，地方爭取的屏東榮民醫院前年11月啟用，據統計，縣內各醫院在高屏區健保醫療申報點數占比從14.2％增至15.2％，減少跨區高雄就醫見成效。衛生局長張秀君說，屏東義大醫院預定2025年6月加入營運，屏基、部屏也在擴大興建，醫療量能提升中。

屏榮院長吳東霖表示，屏榮是健保署核可，高屏區非醫學中心唯一可執行經導管主動脈瓣膜置換術醫院，已執行近30例手術、超過500例心導管檢查，含逾200例治療性冠狀動脈整形擴張術，心血管疾病患者不用跨區到高雄就醫。

原在高榮看診的胃腸科主任高崧碩說，屏東1名70歲病患，高榮檢查時由他收治，手術切除2公分腸息肉，隔年到屏榮找他回診，發現息肉又復發，此次治療免去舟車勞頓，陪病家屬輕鬆不少。

張秀君說，屏榮配合衛生局到各鄉鎮辦理肝炎、癌症篩檢，上月與崁頂鄉衛生所啟動合作，固定每周互相支援2次門診服務，衛生所主任陳曉雯利用醫院設備看診、檢查，將社區有病情需要的病患轉診屏榮，後續再轉回衛生所追蹤治療，提供持續性醫療照護。

屏東縣有6間區域醫院、14間地區醫院、3間精神科醫院，義大醫院預定2025年6月營運；屏榮月前通過衛福部地區、教學醫院評鑑，今年以通過中度急救責任醫院為目標。