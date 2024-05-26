愛河龍舟賽 最強外援安芝儇點睛

高雄端午活動重頭戲「2024高雄愛河端午龍舟嘉年華」6月8日至10日登場，今年祭出120萬元總獎金，吸引國內外161隊參賽，其中傳統龍舟公開組最高獎金30萬元，暌違4年的夜間龍舟也將在高雄重現。市長陳其邁說，今年邀請6個職業球團啦啦隊一起應援，「精彩可期，大家一定要搶第一排！」

台鋼雄鷹啦啦隊女神安芝儇擔任龍舟嘉年華代言人，昨與陳其邁在愛河畔幫龍舟點睛祈福，6月10日將率台鋼啦啦隊登場應援，有信心可以成為活動最強外援。

市長陳其邁表示，6支啦啦隊來為選手加油，高雄將成全台應援最有力的龍舟賽，讓選手及觀眾感受不一樣的青春熱情。

運發局說，今年高雄龍舟賽很國際，預計有16個高雄市的姊妹市、友好夥伴城市及駐台機構共襄盛舉，組成12隊參賽，高雄四個駐台機構全數參加。

美國在台協會高雄分處由處長張子霖領軍，結合高雄美國學校成員首度參賽。日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史結合日本人會及高雄日僑學校，以兩隊大陣仗熱血參賽，更以「絆」為隊名。

馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處也是首度參賽，特別為比賽設計隊服。

今年愛河龍舟規畫親子龍舟競賽及體驗，設置大型氣墊及邀請紙風車劇團表演，更集結陸域龍舟打卡點、海域龍舟賽事、空域佛光山贊助飛龍燈等三龍共舞，安排200攤文創市集。