工廠頻偷排 鳳山溪染黑飄惡臭

高雄市鳳山溪上游，大寮、鳥松及鳳山等行政區交會處，逾200家電鍍、食品工廠林立，違規偷排不間斷，年初至今累計17件違規，水圳休憩及鄰近居民常被豬屎味熏到無法忍受。近日水位低、又出現黑色油汙及大量死魚，惡臭味盤旋多日不退，議員批猶如「魚類墳場」，沿線鄉親苦喊「受不了」，要求市長陳其邁來感受。

環保局表示，23日查獲2家工廠違規，24日又查獲魷魚及豆腐工廠，魷魚廠違反停工令移送法辦，昨持續調派清潔車沖洗河面髒汙，加強上游工廠稽查及取締。

鳳山溪近日從鳥松區仁美里河段出現黑色油汙，綿延超過1公里，大量死魚混著油汙味，不僅上游惡臭難聞，下游鳳山區博愛橋至東便橋一帶也有死魚漂浮水面。水利局捕撈死魚，環保局也持續追查汙染源。

環保局指，5月24日查獲豆腐及魷魚工廠，前者排放含泡沫黑濁廢水，後者排放含油脂黃褐色廢水，皆依違反水汙法告發；水中溶氧只有0.19mg/L，研判天氣炎熱，基流量低，有機物醱酵致溶氧偏低，引發魚類死亡。

議員李雅靜指出，前天她發現上游有不肖廠商偷排廢水，臭氣熏天到讓人惡心，昨天再度會同里長勘查鳳山溪中下游博愛橋段，河面浮現大片浮渣，仍見零星魚群暴斃水面。

鄰近居民說，每月至少發生1至2次工廠偷排，味道真的受不了，即便水圳景色宜人，傍晚也不想來散步。

「希望建汙水處理廠納管事業廢水，從源頭解決汙染！」李雅靜說，鳳山溪汙染事件頻傳，市府各局處都應該動起來，如果法規窒礙難行，應該向中央爭取改善。

水利局回應，工廠若設置於都市計畫乙種工業用地範圍內，不納入高雄市公共汙水下水道系統處理，汙水廠只處理民生汙水，工業廢水須自行處理。

環保局執行夜鶯稽查計畫，去年至上月累計稽查317家次沿岸事業，裁處63家次業者排放廢水，含48家次食品業者及3家皮革業，總裁處金額495.2萬元。