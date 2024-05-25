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雄校聯社團養成實驗室 陳其邁化身專業DJ刷碟

中央社／ 高雄25日電
高雄市長陳其邁。聯合報系資料照／記者徐白櫻攝影
高雄市長陳其邁。聯合報系資料照／記者徐白櫻攝影

2024雄校聯社團養成實驗室成果發表今天熱鬧登場，高雄市長陳其邁出席活動化身熱音樂手，除了手持鼓棒、腳踩踏板，DJ刷碟台下更是一片叫好，氣氛High到最高點。

活動今天在大立百貨空中樂園熱鬧登場，在熱音社團示範教學後，陳其邁化身熱音樂手，手持鼓棒，腳踩踏板，以有力鼓聲搭配現場歡呼聲，宣布活動正式開始，更架式十足揹起吉他，現場學生們歡聲雷動響應，順勢比出Rocker手勢與市長合影，現場掌聲誇讚市長帥氣。

年輕學子與陳其邁玩成一片，隨音樂節奏加快、風格改變，朗朗上口的抒情歌轉為搖滾電音，特別是陳其邁戴起耳機化身DJ刷碟「Put your hands up！」，學生們高舉雙手隨音樂舞動，完美呼應「Mixer！混你的青春！」

邁入第4屆的雄校聯社團養成實驗室成果發表，首創3區舞台同步演出，設計主題運用時下流行的多巴胺撞色元素，活動集結36組社團，讓學生SHOW出多元才華和創意。熱舞社學生搭上當前流行的16蹲舞步風潮，現場教學不同風格舞姿，包括熱舞、熱音、吉他、電音、嘻哈饒舌、管樂及儀隊輪番上台表演，綻放青春學子才華。

陳其邁 青春 音樂

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