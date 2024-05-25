屏東大平少棒為籌赴美比賽費發愁 「神秘女子」一次捐480萬元全包下

貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽台灣區選拔賽，由屏東大平、玉田國小聯隊奪冠，訂8月1日出國比賽，參賽費用約480萬元，因不是教育部列入補助的國際賽事，補助資源有限，正當校方為籌措旅費頭痛之際，昨天上午收到「神秘女子」電話說要捐贈480萬元，還以為是開玩笑，結果下午就收到匯款，既驚喜又感動，也宣布停止接受赴美旅費愛心捐款。

以「棒球之神」貝比魯斯為名的美國貝比魯斯棒球聯盟，1951年成立至今，與威廉波特世界少棒聯盟、美國小馬聯盟齊名，台灣貝比魯斯聯盟於2020年由民間成立，以「非體育班」、「偏鄉遠球隊」、「社區球隊」為服務對象，希望在「棒球偏鄉」的孩子身上投入更多拓展視野的機會，去年代表台灣的宜蘭隊赴美獲世界組冠軍，屏東大平、玉田國小聯隊在17日決賽奪冠，將由1至4名組聯隊，在大平國小主訓。

黃文聰說，貝比魯斯正式賽程11天，含交通、移地訓練、先參加當地小型賽事，共21天；奪冠後與去年冠軍宜蘭蓬萊國小討論，得知赴美參賽經費高達近500萬元，去年他們靠著企業協助才籌措完成出國預算，此次距離8月出國只有2個多月時間，只能努力向外求援，因不是教育部列入補助的國際賽事，補助資源有限，縣長周春米及縣議員潘芳泉相當關心，將協助學校提出計畫申請補助，也期盼善心企業伸出援手。

他說，全校學生70人，球員就佔34人，已成立13年，多數球員家庭經濟不富裕，部分生活還需領取政府相關補助，出國比賽可能是這輩子唯一一次機會，但也很難讓家長去出旅費，消息傳出後，包括縣府、縣議會及恆春半島大小商家都主動聯繫要捐款，感動各界對偏鄉小學致力基層棒球的關懷。