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馬祖南竿53據點修復後首度對外開放

中央社／ 連江25日電

位於馬祖南竿津沙村的「53據點」，連江縣文化處修復後今天首度對外開放。據點內別有洞天，其中臨海雙層軍事建築如鋼琴般輪廓優美，宛若遺世獨立。

連江縣文化處今天舉辦「走讀軍事場域的消逝與再生-南竿53據點開箱」，由國立成功大學名譽教授傅朝卿與負責修復工程的佇於建築師事務所莊帛軒建築師擔任主要講者，帶領民眾走訪南竿仁愛村與津沙村之間沿海岸線而建據點群，一窺珍貴戰地文化遺產。

文化處表示，53 據點位於南竿鄉津沙村南端近海處，通往據點唯一道路狹窄曲折，小徑樹林茂密。主要建築保存完整，並有一外部廣場。從廣場旁營舍左手邊階梯向上攀爬，可以通往2座機槍堡，分別為信心堡與反共堡。

營舍右側之地下坑道可通往57戰防砲陣地；左側則為另一地下坑道入口。坑道為原始岩脈開鑿而成。出口為臨海雙層軍事建築，地下1層為機槍射口，利用半島突岬優勢觀察莒光海域動向；地上則為「40高砲陣地」。建築外觀輪廓彎曲如鋼琴般，故又被稱為「鋼琴碉堡」。內部開闊視角與牆上之地形圖，可想像國軍當時駐守情況。

莊帛軒舉例，施工前據點大門搖搖欲墜幾近倒榻，但這座寫著「53據點」之拱門為整個據點之重要精神象徵，故在與工程單位討論後，以創新材料加上鋼構補強，保存結構並加強入口意象「至少可以再撐50年不會倒」。

民眾張先生說，53據點變得比較現代化，且內部規劃完善，應會是很好的休憩場所，希望日後若再開放民眾參觀或作其他用途時，目前風貌可以繼續維持，不要被破壞。

今天開箱活動結束後，53據點將回歸封閉。至於何時會重新開放，文化處僅低調表示，將活化再生後利用。

南竿 建築師

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