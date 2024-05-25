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玉荷包產季缺工 高市先訓練再調度輕鬆找到人

中央社／ 高雄25日電

玉荷包產期到，由於短時間內需要大量人手採收及出貨包裝，荔枝農戶幾乎每年都面臨搶工現象。高雄市農業局今年透過屏東團及農業外展移工跨區服務，舒緩玉荷包產季缺工狀況。

高雄市玉荷包每年5月底、6月初量產，產量品質都是全國第1。但玉荷包產期僅2、3週，短時間內需要大量人手採收及出貨包裝，勞動力需求相形迫切，荔枝農戶幾乎每年都要面臨搶工現象，更擔心找不到專業熟手協助，影響一整年收益。

為紓解產地搶人大戰亂象，高市農業局配合中央產季人力協調會議，除維持以往調度高雄農業技術團人力，今年也加入屏東團及農業外展移工跨區服務，舒緩玉荷包產季缺工狀況，活化各團及外展機構閒置勞動力，達到人力有效運用並解決短期迫切需工狀況，共調度50多人投入產季。

除補充勞動力外，因應缺乏熟練專業技術工問題，農業局表示，5月中旬舉辦產季前教育訓練，邀集大樹、美濃、屏東3個農業技術團10多名玉荷包採收生手，參加果園採收實務教育訓練。訓練內容包括玉荷包果實成熟度識別、採收方法、採收後處理（拆葉、選果、包裝），以及最重要架梯或上樹時上工安全要點及防護等相關知識，提供從採收到出貨流程完整培訓。

玉荷包農場主表示，採收除了要找到人來幫忙，有技術人力當然更好，透過訓練可以讓這些師傅上工時幫助到農場主；且採收快、出貨效率高才能提升市場銷售競爭力。

農業局新聞稿表示，今年首度針對玉荷包採收作業辦理產季前教育訓練，讓就近農業技術團農業師傅提前暖身，果農有需求可向大樹區農會登記調度。此外配合農業移工政策性放寬申請門檻，有超過70案成功申請農業移工，有需求且符合資格農民可申請運用。

人力 屏東 移工

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