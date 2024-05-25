台鋼啦啦隊首次應援高雄旅展 民眾大聲公搶住宿券
2024高雄旅展今天舉辦大聲公搶住宿券活動，主辦單位邀請台鋼雄鷹WingStars啦啦隊團員Mingo、瑈瑈、艾琳、黃澄澄應援，與粉絲熱情互動，大會服務台發放30張號碼牌，可與WingStars團員近距離合影，排隊人潮大排長龍，可見啦啦隊人氣。
台鋼WINGSTARS啦啦隊團員Mingo、瑈瑈、艾琳、黃澄澄，今天身穿熱情加油服裝應援，現場並舉辦大聲公搶住宿券活動，參賽者聲嘶力竭喊出「台鋼WingStars強棒！高雄國際旅展讚讚讚！」最高分貝的冠軍得主辛先生，開心抱回住宿券。被問到最推薦的國內旅遊縣市，艾琳說是南投，黃澄澄與瑈瑈都認為是高雄；來自韓國、最近也宣布定居高雄的Mingo，則表示最喜歡去愛河走走，感受浪漫氣氛。
高雄市旅行公會理事長蔡宗佑表示，今年旅展提供最佳的展示及交易平台，旅遊相關產業近500個展位，搶攻暑假商機，參展旅行社、飯店業蓄勢待發紛紛祭出優惠活動，呼籲大家緊來搶便宜、搶好康。
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