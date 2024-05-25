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金門辦拾童趣親子嘉年華 多項溫馨活動讓親子笑開懷

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「致童年‧拾童趣親子嘉年華」今天熱鬧登場，小朋友參加有獎徵答活動超踴躍。記者蔡家蓁／攝影
「致童年‧拾童趣親子嘉年華」今天熱鬧登場，小朋友參加有獎徵答活動超踴躍。記者蔡家蓁／攝影

再過幾天就是國際兒童節，金城社會福利服務中心今天舉辦「致童年‧拾童趣親子嘉年華」的盛大活動，邀請金城社福中心服務的家庭與縣民，共有120組家庭、400人攜手同樂，活動有安排精采的魔術表演，甚至還找來「蜘蛛人」跟小朋友互動玩遊戲，現場笑聲連連，超溫馨。

今天的活動透過魔術表演揭開序幕，現場除了設置多元育樂美食體驗及福利服務宣導外，還有一系列有趣的活動，包括親子動態區與靜態區的闖關遊戲、多功能教室的親子手作活動及烘焙教室親子烘培。豐富多元的活動，讓參加的爸爸媽媽與孩子們一起大手牽小手度過歡樂的親子時光，同時也可深入了解金城綜合社會福利館的場域與服務功能。

縣府參議呂清福表示，今天到場參與，讓他感受到幸福快樂的氛圍，他肯定並感謝社會處舉辦這場溫馨隆重的活動，這是一場由社會處同仁自行規劃承辦，最終目的也是希望實現禮運大同篇中所稱的「幼有所養」的理想。縣府對於教育工作很重視，尤其是幼兒教育，對於0到2歲這區塊的不足，一直希望有完善的建構。這場嘉年華，也讓他想起自己的童年，只有玩泥巴的印象而已，但是如今孩子的童年卻是很多元，尤其政府部門的各單位也很重視，顯示出現在的小朋友是幸福的。

呂清福提到，現在部分家長對孩子的教育逐漸簡化中，常常就是一台手機就可以哄孩子了，但是這對教育是不夠的，他強調，應該讓孩子可以走出戶外，體驗大自然的環境，這是很基本，也是孩子們最需要的。

社會處進一步說明，社福中心每年舉辦大型親子活動，並邀請金門縣的家庭參加，為了建立更友善及人性關懷的環境，讓社區、家長、兒童三方的連結更加緊密。同時，此活動除了宣導社會安全網概念與兒童基本權利外，也讓民眾知道金城社福中心資訊，讓民眾知道社福中心是大家的好厝邊。

縣府參議呂清福表示，家長應該讓孩子多走出戶外，體驗大自然的環境，這是很基本，也是孩子們最需要的。記者蔡家蓁／攝影
縣府參議呂清福表示，家長應該讓孩子多走出戶外，體驗大自然的環境，這是很基本，也是孩子們最需要的。記者蔡家蓁／攝影
「致童年‧拾童趣親子嘉年華」今天熱鬧登場，親子一起手作鹿角蕨，從作中學。記者蔡家蓁／攝影
「致童年‧拾童趣親子嘉年華」今天熱鬧登場，親子一起手作鹿角蕨，從作中學。記者蔡家蓁／攝影
金城社會福利服務中心今天舉辦「致童年‧拾童趣親子嘉年華」找來「蜘蛛人」跟小朋友互動玩遊戲，現場笑聲連連，超溫馨。記者蔡家蓁／攝影
金城社會福利服務中心今天舉辦「致童年‧拾童趣親子嘉年華」找來「蜘蛛人」跟小朋友互動玩遊戲，現場笑聲連連，超溫馨。記者蔡家蓁／攝影
「致童年‧拾童趣親子嘉年華」今天熱鬧登場，親子一起手作，度過悠閒的假日。記者蔡家蓁／攝影
「致童年‧拾童趣親子嘉年華」今天熱鬧登場，親子一起手作，度過悠閒的假日。記者蔡家蓁／攝影

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