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屏東阿猴城特殊星光才藝發表會 57組學童舞出自信

中央社／ 屏東縣25日電

屏東阿猴城特殊星光才藝發表會因疫情停辦，今年復辦並以星際冒險為主題，57組身心障礙學生參加舞出自信，不僅有團體創意舞蹈發表，還有個人擂台賽，感動台下家長。

阿猴城特殊星光才藝發表會因COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情停辦，為讓弱勢學童擁有展現自我的舞台，屏東縣長周春米上任後籌備復辦，今年以「在浩瀚無垠的星際裡來一場屬於你的冒險」為主題，今年共有57組學童報名參加。

今年發表會包含動態團體創意舞蹈發表，還有個人才藝擂台賽，在台下的家長看著台上孩子賣力又自信的表演，不禁熱淚盈眶，其中1名家長表示，照顧身心障礙的孩子必須比別人付出更多心力，期盼的就是看到孩子開心的笑容。

周春米致詞指出，每名孩子都是父母眼中獨一無二的大明星，每名家長也都是陪同孩子探索人生的艦長，看著孩子把握難得的機會使出渾身解數，發揮平常辛勤的練習成果，在舞台上發光發熱，讓社會大眾感受學生的生命力。

周春米表示，「有愛無礙」一直是屏東的特殊教育理念，透過活動激勵身心障礙孩童的潛能與創意，而孩子開懷又充滿自信的笑容，就是送給父母最好的禮物，而活動沒有排名，因為孩子都是獨一無二的，能夠站上大舞台面對觀眾展現自己的特色，就值得肯定。

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