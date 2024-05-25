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影／F2賽車首度挑戰大鵬灣賽車場 台灣最強賽車手破最快單圈紀錄

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東大鵬灣國際賽車場灣岸賽道嘉年華今天熱力展開，台灣最強職業賽車手陳意凡駕駛雷諾方程式賽車，以1分39秒刷新賽道單圈最快紀錄。記者潘欣中／攝影
屏東大鵬灣國際賽車場灣岸賽道嘉年華今天熱力展開，台灣最強職業賽車手陳意凡駕駛雷諾方程式賽車，以1分39秒刷新賽道單圈最快紀錄。記者潘欣中／攝影

睽違4年重新啟動的屏東大鵬灣國際賽車場，首場大型活動「AUTO DREAMER 灣岸賽道嘉年華」今天熱力展開，除了讓賽車迷瘋狂的90年代經典JDM經典車款靜態展示和預約動態賽道體驗，最讓車迷血脈賁張的，是國際賽事次高級別的F2賽車首度挑戰大鵬灣賽車場，台灣最強職業賽車手陳意凡以1分39秒刷新單圈最快紀錄。

大鵬灣賽車場是全台唯一經國際賽車協會FIA認證Grade2等級的賽車場，因BOT廠商2019年和鵬管處中止契約後關閉，國內僅剩台中麗寶國際賽車場，尚騰汽車集團前年承租重新整修與翻新，睽違4年再次啟動，首場大型嘉年華活動今天熱鬧登場，除了動態賽道體驗主題，還安排90年代經典JDM經典車款靜態展示、特色市集、賽車部品展售，打造賽車友善環境與親子同遊的嘉年華，吸引大批賽車迷前往。

9月28日於台中市政路前封街舉辦Red Bull Showrun，將是首度有F1賽車在台灣街頭飆速展演，屏東大鵬灣灣岸賽道嘉年華今天安排F2賽車挑戰大鵬灣賽車場最快單圈紀錄；由台灣最強職業賽車手，也是全球僅有13位Lamborghini藍寶堅尼培訓的30歲車手陳意凡，駕駛原裝來台的Formula Renault雷諾方程式賽車，輕鬆以1分39秒刷新單圈最快紀錄。

主辦單位說，灣岸賽道嘉年華源於實踐對車與速度的夢想，並向日本經典動漫「灣岸Midnight」致敬，地點選在台灣最大的大鵬灣國際賽道舉辦，展示「頭文字D」、「灣岸Midnight」、「玩命關頭」等電影漫畫曾出現、90年代經典JDM車款，還邀請日系暴走族現身賽道間行走繞場，宛如置身日本，體驗日本暴走族文化。

主辦單位為推廣正規賽事運動及提升駕駛技術，今天除邀陳意凡駕駛原裝來台的雷諾方程式賽車，刷新大鵬灣賽車場單圈紀錄，還有從巴西賽回台、20年資歷A級的楊孟樵賽車手擔任動態賽道教練，提供車友免費諮詢，也一覽「漫遊者WandereR小湯」駕駛TCR奔馳在賽道的英姿，希望帶動大鵬灣周邊觀光，讓更多人看見屏東之美。

屏東大鵬灣國際賽車場灣岸賽道嘉年華今天熱力展開，展示多輛90年代經典JDM經典車款，讓車迷大飽眼福。記者潘欣中／攝影
屏東大鵬灣國際賽車場灣岸賽道嘉年華今天熱力展開，展示多輛90年代經典JDM經典車款，讓車迷大飽眼福。記者潘欣中／攝影
屏東大鵬灣國際賽車場灣岸賽道嘉年華今天熱力展開，台灣最強職業賽車手陳意凡駕駛雷諾方程式賽車，以1分39秒刷新賽道單圈最快紀錄。記者潘欣中／攝影
屏東大鵬灣國際賽車場灣岸賽道嘉年華今天熱力展開，台灣最強職業賽車手陳意凡駕駛雷諾方程式賽車，以1分39秒刷新賽道單圈最快紀錄。記者潘欣中／攝影
屏東大鵬灣國際賽車場灣岸賽道嘉年華今天熱力展開，台灣最強職業賽車手陳意凡駕駛雷諾方程式賽車，以1分39秒刷新賽道單圈最快紀錄。記者潘欣中／攝影
屏東大鵬灣國際賽車場灣岸賽道嘉年華今天熱力展開，台灣最強職業賽車手陳意凡駕駛雷諾方程式賽車，以1分39秒刷新賽道單圈最快紀錄。記者潘欣中／攝影

大鵬灣 屏東 賽車手

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