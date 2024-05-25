台電點亮金門自行車活動 今吸引500多名鄉親熱情參與

台電金門塔山電廠為響應鄉土教學紮根計畫及敦親睦鄰活動，今天一早8點在金湖中正公園舉辦113年「台電智網 點亮金門」自行車活動，吸引500多名鄉親熱情參與，期望藉此推廣節能減碳活動，以促進地方節能永續、推廣慢活觀念。

這項活動由台電塔山電廠主辦，金門區營業處、低放選址溝通中心金門溝通小組聯合主辦，金湖鎮公所與台電公司公眾服務處、環境保護處共同協辦。塔山電廠表示，舉辦「活力塔山 點亮金門」自行車活動已邁向第9年，今天一早在中正公園前廣場便聚集約有500百多位參加鐵馬行的民眾，相當熱鬧。

此次活動由廠長李枝榮主持，包括金門縣政府秘書長王登緯、台電公司副總陳銘樹、陳玉珍立委辦公室主任陳向鑫、洪申翰立委辦公室主任吳增允 、台電工會理事長吳有彬、台電總公司總管理處專總鄭天德、塔山副廠長陳啟賢、金門區處長顏國俊、選址溝通中心金門溝通小組督導童才源等人都到場參與。

李枝榮表示，今年的活動路線共26公里，期盼民眾藉由騎行自行車感受金門東半島之美，並探索及欣賞料羅媽祖公園、南石滬及海濱公園的料羅灣海景，峰上巡檢司、戰地坑道、太湖遊憩區、榕園等戰地特色及自然美景。希望利用此次機會推廣節能減碳活動，為打造「金門低碳島」盡一分心力。

連前廠長、現任總公司發電處副處長楊清煌也專程趕回來參加，楊清煌表示，他是特別回來參加活動，順便看看金門的老朋友，感覺在金門騎自行車很舒服愜意。