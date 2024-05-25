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明天投票！高市黨部主委候選人黃文益、陳慧文隔空交火

聯合報／ 記者王勇超徐白櫻／高雄即時報導
民進黨高市黨部主委候選人陳慧文強調，她開始參選時是一個人，登記時候也是一個人，不像對手黃文益有一群支持的議員陪他登記。記者王勇超／攝影
民進黨高市黨部主委候選人陳慧文強調，她開始參選時是一個人，登記時候也是一個人，不像對手黃文益有一群支持的議員陪他登記。記者王勇超／攝影

民進黨高雄市黨部主委明天投票，候選人高市議員陳慧文近日火力全開，參加活動增加曝光，並亮出她獲得新潮流6立委及9議員聯合推薦。對手市議員黃文益今天發出給黨員的一封信，酸陳慧文「利用大量的立委及議員集體造勢宣傳」，自己才是不以派系利益為出發點的候選人。

陳慧文23日發出新聞稿表示，她獲得跨派系立委邱志偉、許智傑、李昆澤、邱議瑩、李柏毅、賴瑞隆聯合推薦，展現超越派系、團結一致的氣勢。

隔日又說，她獲跨派系議員黃明太、林富寶、郭建盟、湯詠瑜、何權峰、黃彥毓、張勝富、簡煥宗、邱俊憲熱情相挺，各議員服務處擺放人形立牌合照。

黃文益今天透過臉書發出給黨員的公開信，並表示，他參加這次黨部主委選舉，不是以派系利益為出發點。他說，所有的黨員和派系都是民進黨重要的資產，應著重如何和基層黨員交流，所以他不會利用大量的立委及議員集體造勢宣傳，相信黨員的眼睛是雪亮的，有足夠智慧判斷，誰才是下階段誰適合的主委人選。

黃文益指出，這1個多月來的競選活動感觸良多，他看到許多資深黨員對民進黨和台灣這片土地的期待，知道未來他的責任是如此的重大，不可以讓黨員們失望，更不可以讓支持民進黨的民眾失望。

陳慧文今早參加愛河龍舟活動，她說，明天就是投票日，有關對手在臉書相關發文，她重申自己一開始參選主委時候只有一個人，登記一個人，不像黃文益有一群議員陪同登記，也沒有任何資源舉辦大型活動，一步一腳印才得到更多人支持，她在總質詢結束北上立法院尋求立委肯定，所以才有6名立委及9名跨派系議員願意公開表態支持，未來不管結果如何，民進黨是理念結合的政黨，大家團結一致才能迎接挑戰。

民進黨高市黨部主委候選人黃文益（右）獲得立委黃捷及立委林岱樺支持，圖文黃捷19日參加黃文益舉辦的親子活動。圖／本報資料照
民進黨高市黨部主委候選人黃文益（右）獲得立委黃捷及立委林岱樺支持，圖文黃捷19日參加黃文益舉辦的親子活動。圖／本報資料照
民進黨高市黨部主委候選人陳慧文今天上午參加愛河河畔舉辦的龍舟點睛儀式，呼籲黨員明天要踴躍投票。圖／陳慧文服務處提供
民進黨高市黨部主委候選人陳慧文今天上午參加愛河河畔舉辦的龍舟點睛儀式，呼籲黨員明天要踴躍投票。圖／陳慧文服務處提供
民進黨明天改選黨代表及各縣市主委，高市主委候選人黃文益今早透過臉書發出給黨員的一封信，努力尋求支持。圖／取自黃文益臉書
民進黨明天改選黨代表及各縣市主委，高市主委候選人黃文益今早透過臉書發出給黨員的一封信，努力尋求支持。圖／取自黃文益臉書

投票 民進黨 議員 黃文益

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