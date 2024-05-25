明天投票！高市黨部主委候選人黃文益、陳慧文隔空交火
民進黨高雄市黨部主委明天投票，候選人高市議員陳慧文近日火力全開，參加活動增加曝光，並亮出她獲得新潮流6立委及9議員聯合推薦。對手市議員黃文益今天發出給黨員的一封信，酸陳慧文「利用大量的立委及議員集體造勢宣傳」，自己才是不以派系利益為出發點的候選人。
陳慧文23日發出新聞稿表示，她獲得跨派系立委邱志偉、許智傑、李昆澤、邱議瑩、李柏毅、賴瑞隆聯合推薦，展現超越派系、團結一致的氣勢。
隔日又說，她獲跨派系議員黃明太、林富寶、郭建盟、湯詠瑜、何權峰、黃彥毓、張勝富、簡煥宗、邱俊憲熱情相挺，各議員服務處擺放人形立牌合照。
黃文益今天透過臉書發出給黨員的公開信，並表示，他參加這次黨部主委選舉，不是以派系利益為出發點。他說，所有的黨員和派系都是民進黨重要的資產，應著重如何和基層黨員交流，所以他不會利用大量的立委及議員集體造勢宣傳，相信黨員的眼睛是雪亮的，有足夠智慧判斷，誰才是下階段誰適合的主委人選。
黃文益指出，這1個多月來的競選活動感觸良多，他看到許多資深黨員對民進黨和台灣這片土地的期待，知道未來他的責任是如此的重大，不可以讓黨員們失望，更不可以讓支持民進黨的民眾失望。
陳慧文今早參加愛河龍舟活動，她說，明天就是投票日，有關對手在臉書相關發文，她重申自己一開始參選主委時候只有一個人，登記一個人，不像黃文益有一群議員陪同登記，也沒有任何資源舉辦大型活動，一步一腳印才得到更多人支持，她在總質詢結束北上立法院尋求立委肯定，所以才有6名立委及9名跨派系議員願意公開表態支持，未來不管結果如何，民進黨是理念結合的政黨，大家團結一致才能迎接挑戰。
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