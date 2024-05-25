高雄愛河龍舟賽6月8日將登場 最強外掛女神安芝儇幫龍舟點睛
高雄端午活動重頭戲「2024高雄愛河端午龍舟嘉年華」6月8日至10日將盛大登場，祭出120萬元總獎金，吸引國內外、全國各縣市161隊參加，其中傳統龍舟公開組最高獎金30萬元，海軍航空反潛大隊、中鋼龍舟隊等歷史強隊都參賽拚獎金，睽違4年的夜間龍舟也將在高雄重現。高雄市長陳其邁說，今年邀請6個台灣職業球團的啦啦隊一起來應援，「精彩可期，一定要搶第一排！」
高市運動發展局說，台鋼雄鷹啦啦隊女神安芝儇是今年高雄愛河端午龍舟嘉年華代言人，今天安芝儇與陳其邁在愛河畔幫龍舟點睛，她在6月10日將率領台鋼啦啦隊登場應援。安芝儇表示，她已經準備好為參賽選手加油，希望能透過此次推廣更參與競賽更深入高雄文化，成為活動最強外援。
高雄市長陳其邁說，自安芝儇搬來高雄後，很多粉絲期待市府邀請她推廣相關活動，「謝謝她願意接下這個任務，成為愛河龍舟賽的最強外掛」，今年的愛河龍舟將集齊全台北中南6支職業球團啦啦隊，在賽事3天一同為選手加油打氣，成為全臺應援最有力的龍舟賽，讓選手及觀眾感受高雄龍舟賽不一樣的青春熱情。
運發局說，今年高雄龍舟賽很國際，預計有16個高雄市的姊妹市、友好夥伴城市及駐台機構共襄盛舉，組成12隊參賽，位於高雄的四個駐台機構更是首度全數參加，美國在台協會高雄分處將由處長張子霖領軍，結合高雄美國學校成員首度參賽。
運發局表示，日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史結合了日本人會及高雄日僑學校，以兩隊大陣仗熱血參賽，更以「絆」為隊名展現台日友好情誼；首度組隊參賽的馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處則對於此次受邀組隊參賽表示期待及興奮，賽前開心設計了隊服，要好好體驗高雄熱血的傳統文化。
運發局說，今年愛河龍舟特別加強家庭參與，規劃親子龍舟競賽及體驗，設置大型氣墊及邀請紙風車劇團表演，要讓大家端午放電曬小孩。睽違4年的夜間龍舟也將在高雄重現，讓選手在愛河美麗的夜景下英勇奮戰，現場更集結陸域龍舟打卡點、海域龍舟賽事、空域佛光山贊助飛龍燈等三龍共舞，還有200攤文創市集串聯，好拍又好逛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言