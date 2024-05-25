屏榮啟用提升醫療量能和信心 減少跨區高雄就醫見成效

為減少屏東縣民對醫療資源信心不足跨區高雄就醫不便，地方爭取的屏東榮民醫院前年11月啟用後，據統計，縣內各醫院在高屏區健保醫療申報點數占比，已從14.2%增至15.2%，屏榮又是高屏地區非醫學中心唯一可執行經導管主動脈瓣膜置換手術的醫院，已執行近30例；縣衛生局長張秀君說，屏東義大醫院預定2025年6月加入營運，屏基、部屏也在擴大興建，縣內醫療量能正提升中。

「在屏東看相同醫生，拿相同的藥，部分負擔比較少，距離近又停車方便，何必再去高雄？」屏榮院長吳東霖轉述病患的話說，屏榮有專業醫護人才與尖端醫療設備，是健保署核可高屏區非醫學中心唯一可執行經導管主動脈瓣膜置換術的醫院，已執行近30例手術、超過500例心導管檢查，含200逾例治療性冠狀動脈整形擴張術，及時搶救急性心肌梗塞患者的性命，心血管疾病患者不需跨區到高雄就醫。

從高雄榮總調任屏榮的胃腸科主任高崧碩說，南部醫療較依賴口耳相傳建立信任感，之前一名從屏東來的70歲病患，在高榮檢查時由他收治，發現2公分大腸息肉，手術切除後建議每年回診追蹤，隔年到屏榮找他，發現息肉又復發，就近病患治療，不僅免去跨區就醫的舟車勞頓，陪病家屬也輕鬆多了。

張秀君說，屏東縣幅員遼闊，除讓鄉親避免跨區到高雄就醫，也落實社區在地化醫療，屏榮與崁頂鄉衛生所上月啟動合作，衛生所主任陳曉雯與屏榮醫師固定每周互相支援2次門診服務，衛生所將社區有病情需要的病患轉診屏榮，陳曉雯利用醫院設備看診、檢查，後續再轉回衛生所進行追蹤治療，提供持續性醫療照護。

她說，屏榮也配合衛生局到各鄉鎮辦理肝炎、癌症篩檢，若篩檢異常將主動追蹤、協助民眾就醫，如糞便潛血檢查異常，民眾進一步到院照大腸鏡，屏榮有最新型的AI輔助電子內視鏡主機，輔助醫師偵測是否有癌化風險的腺瘤性息肉，提升大腸鏡檢查品質。

她說，屏東縣有6家區域醫院、14家地區醫院、3家精神科醫院，屏東義大醫院預定2025年6月加入營運，屏基、部屏都在擴大興建中，屏榮月前通過衛福部地區、教學醫院評鑑，目標今年通過中度急救責任醫院，未來也朝通過癌症診療品質認證邁進。