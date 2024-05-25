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讓我變成你的眼！屏東用聲音和觸覺打創無障礙藝文體驗

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府舉辦口述影像人才培訓工作坊，學員學習將「看」的「說」出來，並以乘坐簡易推車方式感受動力舞台的晃動，成為視障朋友的參與藝文活動時的「眼睛」。圖／屏東縣文化處提領
屏東縣政府舉辦口述影像人才培訓工作坊，學員學習將「看」的「說」出來，並以乘坐簡易推車方式感受動力舞台的晃動，成為視障朋友的參與藝文活動時的「眼睛」。圖／屏東縣文化處提領

視障朋友如何能欣賞藝術？為打造友善無障礙共融藝術環境，屏東縣政府舉辦口述影像人才培訓工作坊，20名來自不同領域學員由滯留島舞蹈團訓練，利用8周時間學習將「看」的「說」出來，讓他們成為視障朋友的「眼睛」，另透過觸覺訓練感受動態的舞姿，即使看不見，也能透過觸覺、聲音服務，參與藝文表演活動。

視障藝術家兼課堂講師許家峰說，多數視障者鮮少參與動態的藝文表演活動，在口述影像服務前，特別帶領視障者做觸覺導覽，以乘坐簡易推車感受動力舞台的晃動和利用瑜珈球體會核心發力方式，在動態後口述舞作賞析，如「穿著青綠色衣服的男性舞者，雙腳佇立不動，身軀被其他舞者來回推拉如同杵臼般搖晃、繞圈」等看不見的舞蹈動作，在聆聽學員講述的內容中逐漸浮現腦海，彷彿身臨其境，舞者在眼前活靈活現般的跳動著。

籌辦的滯留島舞蹈團長張忠安說，透過口述和觸摸方式，可讓更多人輕鬆進入藝術領域，同時激發藝術工作者與大眾之間更多創意火花，創造出更豐富藝文作品；本身就是劇場工作者的學員魏子斌分享，經歷8周學習後體會到，口述影像不只可以應用在視障朋友上面，不同文本的撰寫，甚至能是各年齡族群友善接觸藝術新方式，是讓藝術更融入大眾生活的好工具。

縣府文化處長吳明榮說，先前曾舉辦管風琴共融工作坊，邀請視障、亞斯伯格症、妥瑞氏症的孩童及屏東伯大尼之家的院童，經由視覺、聽覺、觸覺近距離體驗管風琴，今年首次辦理以視障為主的口述影像工作坊，將安排舞蹈文化活動，透過實際演練增加學員的口述影像化經驗，未來也將安排文化共融課程，致力於打造文化共融與平權的社會環境，提升更加多元的文化參與機會。

屏東縣政府 視障

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