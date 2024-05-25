鳳山溪臭氣沖天魚群暴斃 民代批「魚類墳場」市府急查原因

高雄市鳳山溪上游工廠林立，近日陸續發現油汙及大量死魚，環境中飄散惡臭味，水色變黑。議員李雅靜痛批，鳳山溪上游偷排廢水汙染水質，下游魚群暴斃，簡直是「魚類墳場」。市府環保局表示，23日查獲大寮區一家五金加工噴漆工廠及鳥松區一家團膳工廠，昨日又查獲魷魚工廠及豆腐工廠，皆依法裁罰。

鳳山溪上游鳳山圳一帶，在鳥松區仁美里開始出現逾1公里河面有黑色及黃褐色油汙，更有大量死魚，臭氣熏天。水利局人員昨捕撈死魚，環保局人員也陸續追查汙染源。

議員李雅靜指出，這兩天鳳山溪沿線又產生惡臭，昨日她從上游往下游察看，在上游端發現又有不肖廠商偷排廢水，現場怵目驚心，臭氣熏天到讓人感到惡心，這樣的痛苦，已經持續至少兩天，沿線鄉親苦喊「受不了了」。

李雅靜向市長陳其邁喊話，「這就是您給我們的居住環境嗎？！您要不要親自來現場感受一下？」

鳳山溪不時傳出汙染事件，4月23日鳳仁路巷弄內有血紅色廢水排出情形，環保局稽查，查獲一家膠囊保健食品工廠，未妥善收集處理製程廢水即排放。5月23日查獲大寮區一家五金加工噴漆工廠及鳥松區一家團膳工廠，偷排廢水至鳳山溪流域內。