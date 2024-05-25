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澄清湖球場鐵條 7年前舊物？

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
澄清湖棒球場上月24日在台鋼雄鷹與統一獅賽前練球時，有球員在一壘旁發現鐵條插在紅土上，外界質疑球場整理不確實、狀況百出。圖／翻攝自Youtube頻道「漁夫大玩攝影」
澄清湖棒球場上月24日在台鋼雄鷹與統一獅賽前練球時，有球員在一壘旁發現鐵條插在紅土上，外界質疑球場整理不確實、狀況百出。圖／翻攝自Youtube頻道「漁夫大玩攝影」

澄清湖棒球場上月24日在台鋼雄鷹與統一獅賽前練球時，被發現一壘旁有根鐵條插在紅土上，球場遭轟狀況百出；高市運發局近日提供調查報告，疑是2017年施作工程時疏忽遺留鐵條，後續向廠商扣款，但議員質疑工程完工至今已7年，不可能近日才發現：「難道鐵條澆水後長高？」批內容無法接受。

壘包旁當時被發現有根長逾20公分的L型鐵條插在土裡，運發局回應已立即移除，對造成球賽暫停，向球團、球員致歉。前天還發生VIP室玻璃被飛球打破，碎片飛濺險些傷及領隊觀眾，日前還發生台鋼雄鷹總教練洪一中被關在地下停車場，場內消防器材破損過期等。

高市多名議員質詢時說，球場第一期整修經費達1億5千萬卻連續出包，要求市府提供事件調查報告。市議員李雅靜昨收到報告批內容敷衍，報告中稱事件發生後已用金屬探測器及透地雷達掃描球場，並無發現異狀，推測2017年做球場防水工程，鐵條是內野防水層及壘包定位樁。

報告中稱因當時該排水工程將1萬3620平方公尺、深度近50公分的土層全挖除，面積龐大且採魚骨狀配置排水管線，不易察覺，「為方便後續防水層及壘包定位而安插鐵條，定位後未將其拔除，而是透過紅土直接覆蓋保護」，疑因多次耙土或場地攪動後才出現鐵條，將對草皮維護廠商扣款。

運發局表示，拔除鐵條時發現有一定深度，才推測是7年前工程物。VIP室玻璃已委請廠商報價，修繕費由聯盟支出，要求盡速修繕。

教練 澄清湖 議員

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