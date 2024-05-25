高雄機場復甦慢 民眾批航班少

高雄國際機場疫後航點無法恢復盛況，雖然運量復甦，民眾仍覺得「航班少的可憐」。議員質疑，小港機場身為國際機場，航班、航點卻過少，國外歌迷無法直達高雄，影響高雄發展演唱會經濟效益，南部人出國不便，無法擴大觀光價值。高市長陳其邁說，已積極與航空公司聯繫爭取，下半年會再增航班。

高雄國際機場被定位為南部「區域性國際機場」，主要航點是亞洲城市，2015年起超越台北松山機場為全國旅客人數第二大機場，僅次於桃園國際機場，2019年達史上最高國際載客量，逾600萬人次，但受疫情影響，2020年起國際航班數與進出旅客數下降，降為全國旅客人數第三大機場。

高雄航空站表示，疫情趨緩運量漸恢復，今年1至4月累計旅客量182萬5304人次，回復到2019年同期約75%，疫情後至今年夏季，航點復飛有17處，新增航點3處，航班由每周97班增加為每周300班，增幅達210%。

旅行社業者說，疫情後南部出國觀光復甦程度約5成，主因高雄國際機場量能不足、航線恢復慢。機場設櫃業者說，來客數雖成長，但不是每天旅客都很多，希望增航線、航點，恢復榮景。今年遇到旅客多的日子，營業額是去年同期2倍甚至3倍。

議員蔡武宏說，疫情解封後，桃園機場有93航點、每周2105航班，反觀高雄小港機場僅有25航點、每周300航班，天壤之別。議員陳美雅表示，小港機場航點過少，包括機場宵禁、腹地不大。

議員黃香菽說，日本熊本市身為高雄姐妹市，同樣是台積電設廠地點，疫情前在小港機場每月有3班直航班機，疫情後卻未恢復。

陳其邁說，國外航點需考量對方國家疫情恢復，例如熊本市機場、東京機場都因當地地勤量能不足，機場作業無法負擔，才導致高雄端無法設站點，市府持續向熊本爭取，也會向東北亞、東南亞國家爭取增航班。

2024高雄旅行公會國際旅展昨開幕，瞄準暑假旺季，交通部次長林國顯出席，他說，目前880億小港機場改建計畫，二階段打造國內、國際航廈，屆時容納1650萬人次進出機場，吸引轉機民眾，各航空公司看到商機也會陸續增航班。