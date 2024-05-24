2024高雄公會旅展開幕 北高館超好玩

2024高雄旅行公會國際旅展今日在高雄展覽館開幕，包括海內外駐華機構、公私部門、航空公司、旅宿業和觀光業者有將近五百多個攤位，業者瞄準暑假旅遊旺季，紛紛推出各式優惠行程，台北市觀傳局與高雄市觀光局也特地攤位，宣傳城市旅遊，希望爭取南部遊客到北部觀光。

2024高雄旅行公會國際旅展今天在高雄展覽館盛大開幕，首日吸引數萬人朝聖，包括交通部林國顯次長、高雄市長陳其邁、澎湖縣政府縣長陳光復、等貴賓出席剪綵，今年旅展涵蓋海內外觀光機構、航空公司、各縣市政府觀光局、旅行社、旅館業、渡假村、民宿、溫泉業者、主題樂園、郵輪及旅遊相關產業等近500個展位，搶攻暑假商機。

2025雙北世界壯年運動會即將舉行，台北市觀傳局特地設置攤位，包括有台北市休閒農業發展協會推出的貓空、竹子湖，白石湖的農業體驗行程，現場預約可以享特價。高雄市觀光局也推廣壽山動物園與眷村之旅行程，現場還請來黃埔眷村SOHO工房業者，讓民眾體驗眷村旅遊之美。