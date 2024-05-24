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全國布農運動會那瑪夏盛大舉行 陳其邁原語致詞吃螺絲
一年一度的全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽在5月23至25日於高雄市那瑪夏區盛大舉行，開幕典禮則選在今日舉行，高雄市長陳其邁、議長康裕成、新任原民會主委曾智勇等人都前來參與盛會。
高雄市長陳其邁特別以布農族語開場致詞，偶吃螺絲笑說：「還好只有布農族人知道我有沒有講錯」。市長表示，全國布農運動會這次輪到那瑪夏舉辦，此地以前又被稱為「神仙住的地方」，除了水蜜桃、螢火蟲，還有好吃的龍鬚菜，希望透過這次活動能有多人前來觀光、遊玩。
甫上任5天的原民會主委曾智勇表示，賴清德總統在「國家希望工程」中，主張壯大台灣文化內容，塑造國家文化品牌，原住民族的文化就是讓台灣走向世界最耀眼的資產。
全國布農族射耳祭暨競技運動會自5月23日至25日一連三天，結合祭儀展演、運動競技以及各特色店家行銷活動等，來自全國9個鄉鎮布農族人齊聚那瑪夏進行交流，呈現布農族完整的歲時祭儀，包括鳴槍、射耳祭、播種祭、除草祭、嬰兒祭、收穫祭、進倉祭、封鋤祭、立白祭及狩獵祭。
此外，活動還將舉行布農族的傳統技能競賽，如摔角、射箭、鋸木等，讓參加者能夠親身體驗布農族的文化與傳統，推廣原住民族文化。
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