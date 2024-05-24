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全國布農運動會那瑪夏盛大舉行 陳其邁原語致詞吃螺絲

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（左二）與主辦單位那瑪夏區區長孔賢傑一起為比賽傳遞聖火。記者蔡世偉／攝影
高雄市長陳其邁（左二）與主辦單位那瑪夏區區長孔賢傑一起為比賽傳遞聖火。記者蔡世偉／攝影

一年一度的全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽在5月23至25日於高雄市那瑪夏區盛大舉行，開幕典禮則選在今日舉行，高雄市長陳其邁、議長康裕成、新任原民會主委曾智勇等人都前來參與盛會。

高雄市長陳其邁特別以布農族語開場致詞，偶吃螺絲笑說：「還好只有布農族人知道我有沒有講錯」。市長表示，全國布農運動會這次輪到那瑪夏舉辦，此地以前又被稱為「神仙住的地方」，除了水蜜桃、螢火蟲，還有好吃的龍鬚菜，希望透過這次活動能有多人前來觀光、遊玩。

甫上任5天的原民會主委曾智勇表示，賴清德總統在「國家希望工程」中，主張壯大台灣文化內容，塑造國家文化品牌，原住民族的文化就是讓台灣走向世界最耀眼的資產。

全國布農族射耳祭暨競技運動會自5月23日至25日一連三天，結合祭儀展演、運動競技以及各特色店家行銷活動等，來自全國9個鄉鎮布農族人齊聚那瑪夏進行交流，呈現布農族完整的歲時祭儀，包括鳴槍、射耳祭、播種祭、除草祭、嬰兒祭、收穫祭、進倉祭、封鋤祭、立白祭及狩獵祭。

此外，活動還將舉行布農族的傳統技能競賽，如摔角、射箭、鋸木等，讓參加者能夠親身體驗布農族的文化與傳統，推廣原住民族文化。

高雄市長陳其邁與議長康裕成、原民會主委曾智勇等人出席全國布農族射耳祭暨競技運動會開幕典禮。記者蔡世偉／攝影
高雄市長陳其邁與議長康裕成、原民會主委曾智勇等人出席全國布農族射耳祭暨競技運動會開幕典禮。記者蔡世偉／攝影
高雄市長陳其邁（右）穿著原族服飾觀看小選手摔角比賽。記者蔡世偉／攝影
高雄市長陳其邁（右）穿著原族服飾觀看小選手摔角比賽。記者蔡世偉／攝影
原民會主委曾智勇表揚優秀原住民運動員。記者蔡世偉／攝影
原民會主委曾智勇表揚優秀原住民運動員。記者蔡世偉／攝影
高雄市長陳其邁代表高雄市贈送傳統刀具給各參與比賽的地區首長代表。記者蔡世偉／攝影
高雄市長陳其邁代表高雄市贈送傳統刀具給各參與比賽的地區首長代表。記者蔡世偉／攝影

布農族人 運動

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