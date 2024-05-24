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金門縣府端節慰問軍方 李文良呼籲兩岸需要善意堆疊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府今天組團前往金門海巡隊慰問，並頒發慰問金及禮品。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天組團前往金門海巡隊慰問，並頒發慰問金及禮品。記者蔡家蓁／攝影

大陸東部戰區從昨日清晨7時45分起接連兩天在金馬與台海周遭舉行「聯合利劍-2024A」演習，兩岸關係緊張，金門副縣長李文良今天下午率隊前往金防部、金門守備大隊機步營、陸軍金門地區支援營醫療連等單位感謝，他也呼籲，兩岸還是需要善意堆疊，盼強化彼此的對話與交流，展現善意，希望兩岸不要到兵戎相見的程度，這才是全民之福。

李文良在今天下午3時率參議呂清福、民政處長許慧婷、衛生局長蔡建鑫等人，先後至各單位慰問，並由李文良頒發慰問金及禮品，對於金門醫院醫療服務的表現，國軍長期支援地區例行後送病人接送、海巡積極查緝走私維護地區治安及空勤總隊協助載運緊急傷病患付出表達由衷感謝，李文良特地向全體工作人員致意，祝福端節快樂。

最近大陸軍演敏感，李文良在拜會金防部指揮官李定中時，兩人還晤談許久，李定中說，最近所有的戰備演訓其實就是我們日常，他說感謝各界的支持，讓他們的演訓能正常進行，他說從這段時間到這兩天，備戰其實是不分時間與階段，也感謝縣府前來敬軍勞軍，給他們鼓勵。

李文良表示，從以前到現在，其實金門一直是「軍愛民、民敬軍」最佳體現的地方，金門也是唯一有遭受過戰火摧殘，大家更多深刻體會「戰爭無情、唯有和平無價」，他說，最近大陸在進行軍演，希望大家都能很平靜，局勢不要再升高。

李文良強調，知道兩岸都有意見想表達，但兩岸還是需要善意堆疊，盼多強化彼此的對話與交流，展現善意，希望兩岸不要到兵戎相見的程度，這才是全民之福。

金門縣政府表示，金門地處離島，衛生福利部金門醫院為金門地區唯一醫院，除提供醫療服務外，長期肩負基層轉診及急重症照護，並支援本縣各項大型活動救護工作，另有關緊急傷病患空中轉診赴台就醫，除有民間航空公司及空勤總隊執行勤務外，每週二、五軍機C130後送則由金門守備大隊機步營、陸軍金門地區支援營醫療連、運輸連協助載送急重症病患；而烏坵鄉因受限地理位置與交通不便，辦理緊急醫療後送業務，長年仰賴海委會海巡署艦隊分署第九海巡隊及空勤總隊第二大隊協助執行，感謝相關單位的協助。

端節將屆，金門縣政府今天組團前往衛福部金門醫院慰問，並頒發慰問金及禮品。記者蔡家蓁／攝影
端節將屆，金門縣政府今天組團前往衛福部金門醫院慰問，並頒發慰問金及禮品。記者蔡家蓁／攝影
兩岸關係緊張，金門副縣長李文良（左五）今天下午率隊前往金防部慰問，與指揮官李定中（左六）相見歡，他也呼籲，兩岸還是需要善意堆疊，盼強化彼此的對話與交流，展現善意。記者蔡家蓁／攝影
兩岸關係緊張，金門副縣長李文良（左五）今天下午率隊前往金防部慰問，與指揮官李定中（左六）相見歡，他也呼籲，兩岸還是需要善意堆疊，盼強化彼此的對話與交流，展現善意。記者蔡家蓁／攝影

李文 海巡署 金門

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