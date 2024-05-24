快訊

寶萊塢式逮捕？印度警車闖醫院「一路開上4樓」 混亂影像瘋傳

解放軍圍台軍演 基層藥師憂「最糟糕情況」：中共根本不用打

遭控「妨害性自主」 賀軍翔發聲明止血：未與人有踰矩行為

聽新聞
test
0:00 / 0:00

旅行業籲解除赴中禁團令 陳其邁盼平等互惠交流

中央社／ 高雄24日電
高雄市長陳其邁。聯合報系資料照／記者徐白櫻攝影
高雄市長陳其邁。聯合報系資料照／記者徐白櫻攝影

2024高雄市旅行公會國際旅展今天開幕，公會呼籲政府儘速解除赴中「禁團令」，市長陳其邁說，盼兩岸在平等互惠下，儘速恢復交流；雖兩岸分歧很多，但應讓有共識、有利的先行。

陳其邁出席開幕活動並接受媒體聯訪，針對業者呼籲政府儘速解除「禁團令」，他回應，希望兩岸基於平等互惠原則之下，儘速恢復交流；雖兩岸分歧很多，但應讓有共識的部分先行，而觀光就是增進彼此了解最好的方式。

陳其邁強調，觀光是對兩岸都有利的事，希望雙方能在過去制度化協商機制下，儘速恢復兩岸觀光交流。

高雄市旅行公會理事長蔡宗佑近日呼籲新政府，希望能在6月1日解除「禁團令」，恢復台灣民眾組團赴中國旅遊。

蔡宗佑今天接受媒體聯訪時說，赴中團不開放等於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後觀光只開放一半，6月1日解除可能來不及，希望至少能在7月、8月開放，讓業者可以出團，也讓民眾有更多出國旅遊的選擇。

陳其邁致詞提到，高雄近來推動演唱會，很多天團以高雄為首選，看到高雄這名字不斷出現在天團全球巡迴的粉絲專頁非常感動，高雄的知名度已不輸台北。

陳其邁說，每次來旅展都流連忘返，這是規劃年度旅遊最好的展覽，尤其高雄海空港地理優勢，與東南亞等地連結密切方便，同時也向交通部爭取，希望增加航班、航點，以因應國內外旅客需求。

南台灣最大檔的國際旅展「2024高雄國際旅展」今天至27日在高雄展覽館登場，活動匯集各類觀光機構及業者，總計超過271家單位、近500個攤位可望吸引30萬人次。

出國旅遊 旅展 陳其邁

延伸閱讀

高雄國際旅展開幕祭好康 陳其邁喊話「加速恢復航班」

護專生中捷砍人後還能回醫療體系實習？ 陳其邁：會這樣面對

基進黨號召今晚帶藍白拖抗議 藍批陳其邁集遊法「放水」

中捷砍人案餘波…議員問是否贊成廢死 陳其邁：要有更多共識

相關新聞

金門縣府端節慰問軍方 李文良呼籲兩岸需要善意堆疊

大陸東部戰區從昨日清晨7時45分起接連兩天在金馬與台海周遭舉行「聯合利劍-2024A」演習，兩岸關係緊張，金門副縣長李文...

旅行業籲解除赴中禁團令 陳其邁盼平等互惠交流

2024高雄市旅行公會國際旅展今天開幕，公會呼籲政府儘速解除赴中「禁團令」，市長陳其邁說，盼兩岸在平等互惠下，儘速恢復交...

澄清湖球場插鐵條遭指「7年前工程遺留物」 議員傻眼了

澄清湖棒球場上月24日在台鋼雄鷹與統一獅賽前練球時，有球員在一壘旁發現鐵條插在紅土上，外界質疑球場整理不確實、狀況百出；...

生態殺手魚虎現蹤鼓山運河 水利局請出釣魚協會幫清

生態殺手魚虎（又稱泰國鱧）近期現身於鼓山運河內，魚虎為兇猛的掠食性魚種，生命力極強，6、7月進入繁殖高峰期，高市府水利局...

生態殺手現蹤高雄鼓山運河 水利局拂曉出擊抓到3尾

泰國鱧魚平時以魚類、昆蟲為食，也會吃老鼠、鳥類，是生命力強悍的掠食性魚類，近期鼓山運河內出現泰國鱧魚，高市水利局擔心6月...

熱門法拍來了！欠稅鋁錠工廠二拍生產設備5折出清

法務部行政執行署屏東分署5月29日屏南工業區就地拍賣一家鋁錠製造公司的生產設備，裝料桶35個、模具5組、鋁製模具流道安裝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。