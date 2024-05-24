澄清湖球場插鐵條遭指「7年前工程遺留物」 議員傻眼了

澄清湖棒球場上月24日在台鋼雄鷹與統一獅賽前練球時，有球員在一壘旁發現鐵條插在紅土上，外界質疑球場整理不確實、狀況百出；高市運發局近日提供調查報告，稱疑是106年施作工程時疏忽遺留鐵條，會向廠商扣款處置，但議員質疑工程完工至今已7年，不可能近日才發現，「難道鐵條澆水後長高？」批內容無法接受。

球迷在網路公開影片稱，上月24日球隊在澄清湖球場練習時，發現一壘壘包旁有一根超過20公分長的L型鐵條插在紅土裡，告知管理單位後，工作人員無法拔除，最後是由統一獅一壘指導教練將其拔起，才讓比賽繼續進行；高市運動發展局當時回應已立即將異物移除，對於造成球賽暫停與外界疑慮，向球團與球員致歉。

此事之前還發生台鋼雄鷹總教練洪一中無故被關在地下停車場，也被發現場內滅火器過期、窗戶破損、照明不足、天花板破裂等，高市許多議員質詢時提出，認為球場第一期整修經費高達1億5千萬，卻連續出包，如何扶植在地棒球產業？要求市府提供事件後續調查報告供檢視，市議員李雅靜今收到報告痛批內容敷衍、搪塞。

該份報告中寫明事件發生後已使用金屬探測器及透地雷達掃描球場，並無發現其他異狀，推測106年作球場防水工程時，鐵條是內野防水層及壘包定位樁，因當時工程是將13620平方公尺、深度近50公分的土層全部挖除，面積龐大且採魚骨狀配置排水管線，再依序鋪上碎石層、粗砂層、細砂層等，最後舖上草皮，才不易察覺。

運發局調查報告中提到「部分球場於施工過程中，為方便後續防水層及壘包定位而安插鐵條，於定位後未將其拔除，而是透過紅土直接覆蓋保護」，疑因多次耙土或場地攪動後才出現鐵條，坦承未移除鐵條是場地管理疏失，將對草皮維護廠商扣款，另外地雷達檢測已於5月16日完成，報告預計5月底左右提出。