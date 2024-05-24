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生態殺手魚虎現蹤鼓山運河 水利局請出釣魚協會幫清
生態殺手魚虎（又稱泰國鱧）近期現身於鼓山運河內，魚虎為兇猛的掠食性魚種，生命力極強，6、7月進入繁殖高峰期，高市府水利局憂心此外來強勢魚種大量繁殖將破壞水域生態，因此與路亞擬餌釣社團釣魚協會合作，號召捕鱧高手協助捕抓，以維護水域生態平衡。
水利局表示魚虎主要棲息於溪流緩水區，黎明至清晨時段是為釣魚虎的黃金時間，所以5月18日清晨5點天剛亮，釣魚協會就已集合完成前往捕捉。本次採用擬餌釣魚模式，擬餌能重複利用，對環境更佳友善。
水利局強調，111年時曾有發現魚虎入侵鼓山運河，當時藉工程施作，順勢將河道水流放掉捕捉魚虎 。此次調查，外來魚種數量已減少許多，為了維護自然生態，積極處理泰國鱧問題，本次捕捉成果頗為豐碩，後續將持續與路亞擬餌釣社團釣魚協會攜手合作，進行外來魚種捕抓。
外來魚種在台灣無天敵可抗衡，若大量繁殖恐會破壞原有生態環境平衡，再次呼籲民眾飼養後切勿隨意放生，以免這些生態殺手為生態環境帶來更大浩劫。
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