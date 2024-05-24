全國身障國民運動會金門代表隊授旗 期許選手再創佳績

113年度全國身心障礙運動即將於明（25）日起至5月28日假南投縣盛大舉行，金門縣代表隊一行33人今天由金門縣政府參議陳世保帶隊赴台參賽，陳世保也代表縣長陳福海主持授旗，為選手鼓勵加油，並期許選手們發揮自己的潛能，爭取佳績，為縣爭光。

上屆111年全國身心障礙國民運動會於台中市辦理，金門縣的成績斐然，奪得5金、2銀、五銅、4個第四名、1個第六名，其中蔡宏章F34級鐵餅、林泊霆F37級跳遠2項競賽更是破大會紀錄、破全國紀錄。

縣府教育處表示，全國身心障礙國民運動會一年比一年競爭激烈，本次賽事共有22項運動種類田徑、游泳、羽球、桌球、輪椅網球、健力、射擊、輪椅籃球、保齡球、射箭、地板滾球、特奧羽球、特奧保齡球、特奧滾球、特奧輪鞋競速等，將與來自全國22縣市的身心障礙2172位運動好手共同較勁爭取佳績。

金門縣此次參加項目有田徑、地板滾球、特奧滾球、羽球等4項；其中田徑項目肢障選手5位、聽障選手3位、視障選手1位；地板滾球項目選手1位；特奧滾球項目選手10位；羽球選手1位，共計21位選手。