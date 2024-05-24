高雄水果北上貴族超市辦試吃 鳳荔季也可免費體驗

高雄玉荷包荔枝產季來臨，高雄市政府農業局為了讓全台消費者吃到鮮採的玉荷包，將舉辦54場次的試吃活動，首波就在台北微風超市各門市。微風超市總經理西川正史說，高雄農特產品享譽國際，玉荷包在日本也是相當受歡迎的果品。南部鄉親也有鳳荔季活動，免費品嘗當季玉荷包與金鑽鳳梨。

高雄玉荷包荔枝產季來臨，雖然短短兩周的產期，甜美多汁的果肉是許多人夏日水果的勝選。高雄市政府農業局特地北上舉辦試吃活動推銷。首波將由微風超市領先開跑「高雄玉荷包季」於5月23至26日，一連4天在復興、南山、南京3家分店舉辦試吃活動。除了玉荷包外，高雄六龜精品黑糖芭比蓮霧也在這波試吃活動中。

微風超市總經理西川正史說，本次試吃活動的玉荷包在日本也是相當受歡迎的果品，微風超市作為高雄農產推廣的重要合作夥伴，率先開跑玉荷包、黑糖芭比蓮霧的試吃活動，並同步推出微風超市限定的頂級禮盒，這絕對是端午佳節前送禮自用兩相宜的首選。

高雄市政府農業局表示，為因應端午節送禮所需，同步推出玉荷包與黑糖芭比蓮霧。有蓮霧界精品之稱的「黑糖芭比」，果實鮮紅有如紅寶石般的色澤，飽滿大顆、口感清脆、甜美多汁。高雄玉荷包皮薄肉厚，比起一般荔枝籽小，果肉飽滿、爆甜多汁，呼籲喜愛玉荷包的消費者欲購從速，錯過產期只能再等一年。