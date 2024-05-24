高雄水果北上貴族超市辦試吃 鳳荔季也可免費體驗
高雄玉荷包荔枝產季來臨，高雄市政府農業局為了讓全台消費者吃到鮮採的玉荷包，將舉辦54場次的試吃活動，首波就在台北微風超市各門市。微風超市總經理西川正史說，高雄農特產品享譽國際，玉荷包在日本也是相當受歡迎的果品。南部鄉親也有鳳荔季活動，免費品嘗當季玉荷包與金鑽鳳梨。
高雄玉荷包荔枝產季來臨，雖然短短兩周的產期，甜美多汁的果肉是許多人夏日水果的勝選。高雄市政府農業局特地北上舉辦試吃活動推銷。首波將由微風超市領先開跑「高雄玉荷包季」於5月23至26日，一連4天在復興、南山、南京3家分店舉辦試吃活動。除了玉荷包外，高雄六龜精品黑糖芭比蓮霧也在這波試吃活動中。
微風超市總經理西川正史說，本次試吃活動的玉荷包在日本也是相當受歡迎的果品，微風超市作為高雄農產推廣的重要合作夥伴，率先開跑玉荷包、黑糖芭比蓮霧的試吃活動，並同步推出微風超市限定的頂級禮盒，這絕對是端午佳節前送禮自用兩相宜的首選。
高雄市政府農業局表示，為因應端午節送禮所需，同步推出玉荷包與黑糖芭比蓮霧。有蓮霧界精品之稱的「黑糖芭比」，果實鮮紅有如紅寶石般的色澤，飽滿大顆、口感清脆、甜美多汁。高雄玉荷包皮薄肉厚，比起一般荔枝籽小，果肉飽滿、爆甜多汁，呼籲喜愛玉荷包的消費者欲購從速，錯過產期只能再等一年。
此外6月1、2日兩天在大樹姑山倉庫產業文化休閒園區也有夏祭新鮮市高雄鳳荔季活動，活動期間天天全時段舞台表演、各式親子互動體驗、在地大樹小農新鮮展售及手作市集，現場也有當季玉荷包與鳳梨試吃活動，讓民眾優先體驗到大樹金鑽鳳梨、玉荷包的香甜滋味。
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