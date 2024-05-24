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生態殺手現蹤高雄鼓山運河 水利局拂曉出擊抓到3尾

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
鼓山運河近期出現外來種泰國鱧魚，高市水利局與釣魚協會合力移除。記者王勇超／翻攝
鼓山運河近期出現外來種泰國鱧魚，高市水利局與釣魚協會合力移除。記者王勇超／翻攝

泰國鱧魚平時以魚類、昆蟲為食，也會吃老鼠、鳥類，是生命力強悍的掠食性魚類，近期高雄市鼓山運河內出現泰國鱧魚，高市水利局擔心6月至7月的繁殖高峰期恐導致這種外來強勢魚種破壞水域生態，與路亞擬餌釣魚社團合力移除後送給外籍移工食用，並呼籲勿隨意放生泰國鱧魚，以免造成生態危害。

水利局說，11年時曾有發現魚虎入侵鼓山運河，當時藉工程施作，順勢將河道水流放掉捕捉魚虎，近期外來魚種數量已減少許多，卻出現泰國鱧魚，為了維護自然生態，積極處理泰國鱧問題，上周六號召捕鱧高手協助捕抓。

水利局表示，泰國鱧主要棲息於溪流緩水區，以魚類、藻類、昆蟲等為食，一般在天色微亮的時段，浮游生物以及小魚都會在此時浮上淺層，因此黎明至清晨時段是為釣泰國鱧的黃金時間，所以清晨5點天剛亮，釣魚協會成員就開始用擬餌釣泰國鱧魚，擬餌以塑料、金屬製成，不像傳統粉餌，會汙染水質導致優養化，對環境友善。

水利局水利養護科長陳義彰說，這次共捕捉到3尾泰國鱧魚，已送給外籍移工食用，後續將持續與路亞擬餌釣社團釣魚協會攜手合作，每年進行外來魚種捕抓，外來魚種無天敵可抗衡，若大量繁殖恐會破壞原有生態環境平衡，民眾飼養後切勿隨意放生，以免這些生態殺手為生態環境帶來更大浩劫。

泰國鱧魚是生命力強悍的掠食性魚類，會捕食昆蟲、魚類、老鼠、鳥類。記者王勇超／翻攝
泰國鱧魚是生命力強悍的掠食性魚類，會捕食昆蟲、魚類、老鼠、鳥類。記者王勇超／翻攝
高市水利局與釣魚協會合作，移除鼓山運河內的外來種泰國鱧魚。記者王勇超／翻攝
高市水利局與釣魚協會合作，移除鼓山運河內的外來種泰國鱧魚。記者王勇超／翻攝
高市水利局與釣魚協會合作，移除鼓山運河內的外來種泰國鱧魚。記者王勇超／翻攝
高市水利局與釣魚協會合作，移除鼓山運河內的外來種泰國鱧魚。記者王勇超／翻攝
高市水利局與釣魚協會合作，移除鼓山運河內的外來種泰國鱧魚。記者王勇超／翻攝
高市水利局與釣魚協會合作，移除鼓山運河內的外來種泰國鱧魚。記者王勇超／翻攝

水利局 泰國 魚類

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