熱門法拍來了！欠稅鋁錠工廠二拍生產設備5折出清

法務部行政執行署屏東分署5月29日屏南工業區就地拍賣一家鋁錠製造公司的生產設備，裝料桶35個、模具5組、鋁製模具流道安裝8組以及轉湯斗1個，歡迎業者及有興趣的民眾競標，該公司排放廢氣違法空汙法遭罰72萬元，又欠稅約700萬元，拍賣所得用來清償義務人滯欠款項。

屏東分署指出，本件義務人是鋁二級冶煉業者，從金屬廢料提煉鋁金屬，製程中產生大量明顯粒狀汙染物，屏東縣政府環保局2022年稽查後依據空氣汙染防制法開罰72萬元。該公司另有滯欠營業稅、營所稅、勞健保等費用陸續移送至分署執行，期間負責人雖曾辦分期但未正常繳款，已被廢止分期，目前總欠約700萬元，拍賣所得將用以清償義務人滯欠國庫的款項。

屏東分署指出，上月底曾拍賣義務人廠區內的其他設備，當天喊價激烈，最熱門的鋁錠輸送機從15萬元起標，現場競買民眾熱烈出價多達86次，最後以33萬5000元拍定，包括鋁錠疊錠機、重油儲槽桶、柴油桶及裝卸台等其他設備，在主持書記官一路喊到燒聲的拍賣程序後，當日一拍雖僅拍出5項標的，總拍定金額卻高達71萬7000元。