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岡山車站將通車…高捷5站更名 月底完成

聯合報／ 記者潘奕言／高雄報導
因應岡山車站通車及5座車站更名，高捷站體、車廂的車站名稱、行駛方向、指示圖、路線圖已陸續更新。圖／高雄捷運提供
因應岡山車站通車及5座車站更名，高捷站體、車廂的車站名稱、行駛方向、指示圖、路線圖已陸續更新。圖／高雄捷運提供

高雄捷運RK1岡山車站預計6月通車，5個車站配合更名，本月起陸續更新站體、車廂的車站名稱、行駛方向、指示圖及路線圖，42組列車廣播也重新錄製，目前已有民眾聽到最新廣播內容，高捷表示，更名作業將於5月底前完成。

高捷這次有5個車站更名，R24南岡山站更名為「岡山高醫」站；R19楠梓加工區站更名「楠梓科技園區」、O1西子灣站更名「哈瑪星」、O4市議會站更名「前金」、O9技擊館站更名「苓雅運動園區」。

高捷公司表示，因應岡山車站通車及5座車站更名，需更新的物件多而繁雜，很難一次到位，因此從5月初起陸續更新，預計月底前全部完成。更新期間標示不一、新舊並陳的情況，需請乘客多體諒。

由於這次有橘線西子灣站及紅線南岡山站2個終點站更名，各站行駛方向指示標誌也跟著更新，車上廣播內容並重新錄製，高捷表示，目前42組捷運列車的廣播陸續更新中，依「高雄市政府大眾捷運系統車站更名作業要點」，捷運、輕軌站未來要更名需經各個流程，也要「公共政策網路參與平台」提案附議，更名作業會更加困難。

岡山 高捷 高雄捷運

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