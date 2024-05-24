屏縣崁頂鄉 首間生鮮超市進駐…最快明年開幕

屏東縣崁頂鄉迄今無現代化大型生鮮市場，民眾採買不便，鄉長廖國富選前承諾「催生」，當選後盤點鄉內合適地點，歷時年餘洽談招商，投資方多次評估無法獲利卻步，最後全聯願以「租地自建」方式進駐，雙方昨簽約，最快明年開張。

現年34歲的廖國富，4年前在沒有任何派系奧援下以政治素人之姿投入鄉長補選，落敗後持續蹲點，本屆擊敗爭取連任的72歲曾輝地，成為崁頂地方自治史上最年輕的鄉長，上任後啟用一再延宕的崁頂生命紀念館，接著擇定頂義段市場用地（崁頂國小對面），展開大型生鮮市場招商作業，最後由全聯出線。

廖國富說，大型生鮮市場基地面積為478坪，分為市場用地及商業區，樓地板面積1、2樓加總320坪，這塊市場用地已荒廢10餘年，全聯進駐後，既可活化公有資產，也可增加在地就業機會，未來以同心圓擴散發展成商圈。6月廠商進場後逐步規畫動工，最快明年開幕，鄉親未來採買能免去舟車勞頓之苦。

全聯指這次以「租地自建」方式進駐屏東崁頂鄉，鄉公所可省下龐大經費負擔，未來將以在地永續經營、平抑物價的企業理念服務鄉親，造福鄉里。