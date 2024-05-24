快訊

輝達股價飆升9.32%仍難提振大盤 道瓊重挫逾600點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏縣崁頂鄉 首間生鮮超市進駐…最快明年開幕

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
屏東縣崁頂鄉盤點鄉內合適地點，與多家廠商洽談大型生鮮超市進駐招商，擇定鄉有地頂義段市場用地（崁頂國小對面），由全聯公司雀屏中選，最快明年開張。記者潘欣中／攝影
屏東縣崁頂鄉盤點鄉內合適地點，與多家廠商洽談大型生鮮超市進駐招商，擇定鄉有地頂義段市場用地（崁頂國小對面），由全聯公司雀屏中選，最快明年開張。記者潘欣中／攝影

屏東縣崁頂鄉迄今無現代化大型生鮮市場，民眾採買不便，鄉長廖國富選前承諾「催生」，當選後盤點鄉內合適地點，歷時年餘洽談招商，投資方多次評估無法獲利卻步，最後全聯願以「租地自建」方式進駐，雙方昨簽約，最快明年開張。

現年34歲的廖國富，4年前在沒有任何派系奧援下以政治素人之姿投入鄉長補選，落敗後持續蹲點，本屆擊敗爭取連任的72歲曾輝地，成為崁頂地方自治史上最年輕的鄉長，上任後啟用一再延宕的崁頂生命紀念館，接著擇定頂義段市場用地（崁頂國小對面），展開大型生鮮市場招商作業，最後由全聯出線。

廖國富說，大型生鮮市場基地面積為478坪，分為市場用地及商業區，樓地板面積1、2樓加總320坪，這塊市場用地已荒廢10餘年，全聯進駐後，既可活化公有資產，也可增加在地就業機會，未來以同心圓擴散發展成商圈。6月廠商進場後逐步規畫動工，最快明年開幕，鄉親未來採買能免去舟車勞頓之苦。

全聯指這次以「租地自建」方式進駐屏東崁頂鄉，鄉公所可省下龐大經費負擔，未來將以在地永續經營、平抑物價的企業理念服務鄉親，造福鄉里。

屏東縣 生鮮 鄉長

延伸閱讀

全聯年中慶福利點大放送 小時達「這2天」最高回饋26%

冠軍小農年銷破億！全聯「小農直採」24小時產地新鮮直送到店「我生產的 我負責」

屏縣25人違紀助選蘇震清之子 民進黨中評會今開除黨籍

心動回歸！消失數月「國民飲料」全聯悄上架 鐵粉秒購：喝一個回憶

相關新聞

馬頭山才擋掩埋場 又要設光電場

高雄旗山馬頭山曾因掩埋場開發案爭議多年，如今又有能源開發商規畫在當地興建55公頃光電場，多個環團與居民昨聚集馬頭山抗議，...

屏縣崁頂鄉 首間生鮮超市進駐…最快明年開幕

屏東縣崁頂鄉迄今無現代化大型生鮮市場，民眾採買不便，鄉長廖國富選前承諾「催生」，當選後盤點鄉內合適地點，歷時年餘洽談招商...

當季國產水果王…玉荷包量少價高 果農愁沒貨賣

玉荷包荔枝是端午節應景水果，受去年颱風延遲性災害和氣溫異常影響，最早採收的屏東縣恆春鎮和全國最大的高雄大樹產區，產量均大...

學者憂心…穿山甲棲地 光電恐威脅生態

高雄馬頭山是珍貴的泥岩地質公園，屏東科技大學野生動物保育研究所助理教授孫敬閔近年調查，發現也是保育類野生動物穿山甲的重要...

岡山車站將通車…高捷5站更名 月底完成

高雄捷運RK1岡山車站預計6月通車，5個車站配合更名，本月起陸續更新站體、車廂的車站名稱、行駛方向、指示圖及路線圖，42...

國際友人組隊參加高雄賽龍舟 啦啦隊女神安芝儇幫應援

2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華將於6月8日至6月10日在高雄愛河登場，預計有16個高雄市的姊妹市、友好夥伴城市及駐台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。