當季國產水果王…玉荷包量少價高 果農愁沒貨賣

玉荷包荔枝是端午節應景水果，受去年颱風延遲性災害和氣溫異常影響，最早採收的屏東縣恆春鎮和全國最大的高雄大樹產區，產量均大跌7成，因量少價揚，批發均價維持在每公斤200元以上高檔，成為當季「國產水果王」，有中北部水果盤商直接下產地搶購，但果農看著好價卻無量可出，滿懷酸楚。

玉荷包進入產季，最近到恆春半島的遊客想就近在產地嘗鮮，找遍恆春地區水果攤都撲空，攤商苦笑，玉荷包中級品1斤零售200元，比水蜜桃還貴，且不能久放，也無法冷藏，風險太高。今年大樹產區也因量少價揚，沒人敢進貨，加上在地果農全送台北或宅配賣好價，果農幾乎無貨可賣，在地人要吃到更難。

高雄大樹農會總幹事歐幸娟說，受到天候影響，今年產量僅為往年的2至3成，均價漲至1台斤200元以上，人人瘋搶，有錢未必買得到；有水果盤商怕搶不到貨，直接下產地搶貨，也有民眾想一次訂購百盒，直接被回絕，不是不想賣，是沒貨可賣。

往年這時候隨處能見賣玉荷包的發財車，今年消失了，下周進入量產期，預估5斤裝禮盒售價難低於千元，將成為今年端午最「高貴」的伴手禮。

屏東恆春鎮農會總幹事林順和說，恆春比高雄大樹產區早半個多月上市，每年首批上市都能賣出高價，今年產量大減7成，母親節前特級品拍出每公斤500元高價，最近均價仍在高檔，今年要吃到親民價的玉荷包，應是不大可能。