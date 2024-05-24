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學者憂心…穿山甲棲地 光電恐威脅生態

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導

高雄馬頭山是珍貴的泥岩地質公園，屏東科技大學野生動物保育研究所助理教授孫敬閔近年調查，發現也是保育類野生動物穿山甲的重要棲地。他憂心說，若開發光電整地推平，會破壞動物棲地環境，對穿山甲和其他野生動物族群生存造成威脅，應審慎評估。

馬頭山自然人文協會會長黃惠敏說，台灣的光電設置計畫，從海邊到山邊無一倖免，打著配合政府發展「綠能」的大旗，實則殺雞取卵「毀山滅林」，滿足商業私利，希望政府要有遠見，以畫設國家自然公園的方式，將馬頭山的生物多樣性、基因寶庫好好保護下來。

穿山甲博士孫敬閔前年起在高雄馬頭山多隻穿山甲鱗片裝上追蹤器，並以攝影、照相長期監測穿山甲的成長歷程和活動，在一處邊坡方圓100公尺內發現到30多個洞穴，數量和密度高於平均水準。他說，當地海拔200、300公尺的泥岩惡地，大片竹葉腐朽引來螞蟻、白蟻群聚，是穿山甲的「世外桃源」。

孫敬閔說，台灣穿山甲族群粗估約2萬隻，在國內雖只列為二級保育類生物，但國際自然保育聯盟列「極度瀕危」的一級保育物種；馬頭山惡地形有豐富的刺竹林提供健康的螞蟻族群，與主食蟻類的穿山甲形成絕佳的共生環境。他呼籲開發案要先針對動物生態資源評估調查，避免破壞穿山甲棲地。

穿山甲 螞蟻

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