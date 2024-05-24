馬頭山才擋掩埋場 又要設光電場

高雄旗山馬頭山曾因掩埋場開發案爭議多年，如今又有能源開發商規畫在當地興建55公頃光電場，多個環團與居民昨聚集馬頭山抗議，指當地地質不穩不適合開發，自然生態多樣貌更不該破壞，呼籲環境部應盡早公布當地為高度敏感地區，不准開發。

高雄市經發局表示，去年5月收到業者申請文件，市府會嚴守生態保育、地質安全立場，依法嚴格把關；若業者沒取得當地居民支持，不會核發同意函。

馬頭山自然人文協會、台灣水資源保育聯盟、台灣生態學會、荒野保護協會等10多個環保團體昨與居民到場抗議，高齡84歲、93歲的老奶奶也站出來捍衛家園。

84歲老太太捍衛家園，先前抗議掩埋場設置，昨天也來抗議光電場不當開發。記者蔡世偉／攝影

環團指出，信鼎能源公司近日在馬頭山規畫達55公頃的光電發電場，將對原是野生動物棲息及特殊地質泥岩惡地造成影響，引發居民大反彈，認為是毀滅式開發。

馬頭山自然人文協會會長黃惠敏指出，馬頭山夾層位處旗山斷層、車瓜林斷層兩條活動斷層及龍船斷層、木柵向斜之間，是活動的潛移斷層，每年抬升8到10公分，不適合任何大型開發案。

她感慨，過去為了垃圾掩埋場，許多長輩跟著她參與抗爭，現又為了光電場，讓老人家拖著佝僂身軀站出來捍衛家園。

高雄野鳥學會總幹事林昆海表示，馬頭山自然景觀、生態豐富，好不容易花8年才阻擋掩埋場進駐，現又來光電場；這區域是全台穿山甲、食蟹獴、白鼻心、厚圓澤蟹密度最高的區域，還有大冠鷲、草鴞等瀕危動物棲息，不管從地質或生態來講，都是高敏感地區，呼籲政府早日公告馬頭山為高敏感地區，不准任何開發。

新科環境部長彭啟明說，目前研議修正光電的環評認定標準，除位於重要濕地者應辦環評外，擬再增加國家公園、野生動物保護區等敏感區位也要環評，預計6月底前預告、12月底前修正發布。但聲援馬頭山的環團憂心，年底才公告，時間差恐讓光電業者磨刀霍霍揮向馬頭山，政府不能等閒視之。

針對此案，高市經發局表示，會要求業者充分揭露資訊與相關規畫，並持續與周邊民眾溝通、召開說明會。如溝通後仍未獲當地民眾支持，並考量相關法規、維護當地民眾居住品質之公益性，經發局不會核發同意函。