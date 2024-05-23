快訊

警界瘋傳！疑發文暗批黃明昭終於「滾去山上」 偵查隊長被開鍘了

一圖看大陸軍演機艦布署！國防部揭離台最近距離 無發射實彈、無禁航

沒錢設水上碼頭…美濃賽龍舟被迫取消 改推這方案促銷粄條

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
美濃商圈促進會原計畫今年端午節在美濃湖舉辦的龍舟賽，因為經費不足取消。記者蔡世偉／攝影
美濃商圈促進會原計畫今年端午節在美濃湖舉辦的龍舟賽，因為經費不足取消。記者蔡世偉／攝影

一年一度端午節即將到來，高雄美濃商圈促進會原訂舉辦龍舟賽，但設置水上碼頭經費不足被迫取消，改消費滿200元發50元「粄條券」促銷，因寶林食安事件影響美濃粄條。

高雄美濃商圈促進會原訂今年端午節在美濃湖舉辦龍舟賽等水上活動，水域申請已獲通過，卻因安全考量需設置水上碼頭，向市府申請相關經費時碰壁，時間、經費不足，只好黯然取消。

高雄美濃商圈促進會發起人劉紹傑表示，端午節美濃湖確定無法賽龍舟，但水域設置水上活動設施的初衷不變，仍會積極向中央爭取預算設置。

美濃地區端午節依舊有慶祝活動，商圈市集有攤商進駐，邀請在地粄條業者現場促銷，當天來美濃遊玩的遊客不僅可以免費吃到新鮮美濃粄條，消費滿200元就送50元「粄條券」，消費者逛完市集餓了，可以再去合作的粄條店家消費抵用。

碼頭 端午節 粄條 美濃

延伸閱讀

國際友人組隊參加高雄賽龍舟 啦啦隊女神安芝儇幫應援

高雄住宿餐飲銷售去年破新高 演唱會經濟今年再發威

楊文科宣布竹縣營養午餐即刻解除「粄條禁令」 小朋友最快5月1日吃到粄條

相關新聞

國際友人組隊參加高雄賽龍舟 啦啦隊女神安芝儇幫應援

2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華將於6月8日至6月10日在高雄愛河登場，預計有16個高雄市的姊妹市、友好夥伴城市及駐台...

屏11線路窄交通瓶頸引民怨 縣府投2.8億拓寬明年9月完工

屏11線是屏東市通往高樹鄉的南北交通要道，但長部分路段寬約3至4公尺僅能單線通行，會車困難，為解決交通瓶頸造成的怨，縣府...

高雄住宿餐飲銷售去年破新高 演唱會經濟今年再發威

今年高雄演唱會經濟，下半年持續發威，包含高雄啤酒音樂節、韓國男團HIGHLIGHT以及多組台灣本土樂團，光是7、8月暑假...

高雄馬頭山泥岩地擬開發光電 學者憂衝擊保育類穿山甲棲地

高雄馬頭山是珍貴的泥岩地質公園，有廠商要開發55公頃的光電案，屏東科技大學野生動物保育研究所助理教授孫敬閔近年調查，發現...

馬頭山擬建光電場案 環團向環境部喊話：不要一錯再錯

國內光電場環評標準遲未出爐，被評為高敏感地區的高雄馬頭山如今又有光電場擬進駐，包括環保團體、在地居民均齊集反對，環團指，...

影／剛趕走垃圾場又來光電廠 馬頭山居民抗議毀滅式開發破壞生態

多個環團今聚集高雄旗山馬頭山，抗議能源開發商在當地規劃55公頃光電場，不少居民也場，93歲老太太到現場誓守家園。馬頭山自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。