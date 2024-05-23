沒錢設水上碼頭…美濃賽龍舟被迫取消 改推這方案促銷粄條

一年一度端午節即將到來，高雄美濃商圈促進會原訂舉辦龍舟賽，但設置水上碼頭經費不足被迫取消，改消費滿200元發50元「粄條券」促銷，因寶林食安事件影響美濃粄條。

高雄美濃商圈促進會原訂今年端午節在美濃湖舉辦龍舟賽等水上活動，水域申請已獲通過，卻因安全考量需設置水上碼頭，向市府申請相關經費時碰壁，時間、經費不足，只好黯然取消。

高雄美濃商圈促進會發起人劉紹傑表示，端午節美濃湖確定無法賽龍舟，但水域設置水上活動設施的初衷不變，仍會積極向中央爭取預算設置。

美濃地區端午節依舊有慶祝活動，商圈市集有攤商進駐，邀請在地粄條業者現場促銷，當天來美濃遊玩的遊客不僅可以免費吃到新鮮美濃粄條，消費滿200元就送50元「粄條券」，消費者逛完市集餓了，可以再去合作的粄條店家消費抵用。