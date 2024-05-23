睽違17年 紙風車31日起馬祖公演4場

紙風車368兒童藝術工程31日將踏上連江縣，並於南竿及東引舉行4場公演。此次也是該團睽違17年再度於馬祖表演，並於今起開放索票。

紙風車文教基金會今天發布新聞稿指出，「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」歷時10多年，將於31日至6月2日，登上最後一個未完成離島連江縣。其中，31日至6月1日於南竿梅石藝文中心連演3場「台灣幻想曲」，2日則跳島至東引國民中小學演出1場「戲劇萬花筒」。

紙風車文教基金會指出，連江縣政府告訴他們，馬祖孩子除非到本島，否則沒機會進劇場看戲，加上縣內首座專業劇場梅石藝文中心日前落成，為讓馬祖孩子體驗表演藝術之美，紙風車決定捨棄戶外搭台慣例，讓孩子們可在全新劇場內，欣賞文化部台灣品牌「紙風車劇團」之國家劇院級演出。

紙風車368兒童藝術工程南竿3場演出共提供1100個座位，其中2場供縣內中小學生與家長優先索票，1日上午10時40分場次則從今天起開放一般民眾索票。東引場則為自由入場。索票網址為：https://reurl.cc/YE4KV4，額滿為止。