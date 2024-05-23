保障高雄港區用路安全 貨櫃車專用道經費追至19億

因應高雄港洲際貨櫃中心啟用、國道7號建設延遲，市府設置貨櫃車專用道，民進黨立委賴瑞隆今天表示，成功爭取工程追加預算，總經費從16.51億元增至19.16億元，照原定計畫明年3月完工。

賴瑞隆表示，工程原經費為14.03億元，但受物價調漲，導致物調費與交管人力改善壅塞情況預算大增，他邀集相關部會協調後，成功爭取港務公司加碼補助，費用從第1次追加的16.51億元，追加2.65億元至19.16億元，將於行政院審查高雄港計畫變更時核定。

賴瑞隆說，沿海路是高雄港與臨海工業區貨櫃車聯外重要道路，車流混合造成沿海路段貨櫃車事故頻繁，嚴重威脅民眾的行車安全。在國道7號未完成前，貨櫃車專用道優先大型貨櫃車分流，確保民眾交通安全。

賴瑞隆指出，該工程沿著台機路、大業北路、中鋼路、沿海二路、沿海三路銜接沿海四路，全長8.28公里，透過工程規劃縮短建設期程，整體工程已完成發包進場施工中。

賴瑞隆今天透過新聞稿指出，國道7號目前高公局所規劃公聽會皆已順利結束，除部分爭議用地仍在協商溝通，其餘用地現正辦理都市計畫變更規劃，明年已經編列預算進行用地取得，最快將於明年第3季可進行協議價購。