國際友人組隊參加高雄賽龍舟 啦啦隊女神安芝儇幫應援

2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華將於6月8日至6月10日在高雄愛河登場，預計有16個高雄市的姊妹市、友好夥伴城市及駐台機構共襄盛舉。台鋼雄鷹啦啦隊女神安芝儇擔任活動推廣人，這也是她宣布定居後首度在高雄過端午。

高雄市長陳其邁表示，自啦啦隊女神安芝儇搬來高雄後，很多粉絲期待市府邀請她推廣相關活動，這次接下高雄愛河端午國際龍舟嘉年華的活動推廣人，成為龍舟賽的最強外掛。愛河龍舟也將集齊全台北中南6支職業球團啦啦隊在賽事三天一同為選手加油打氣，成為全台應援最有力的龍舟賽，要讓選手及觀眾感受高雄龍舟賽不一樣的青春熱情。

今年的高雄龍舟賽很國際，預計有16個高雄市的姊妹市、友好夥伴城市及駐台機構共襄盛舉，位於高雄的四個駐台機構更是首度全數參加，美國在台協會高雄分處將由張子霖處長領軍，結合高雄美國學校成員首度參賽。而日本台灣交流協會高雄事務所奧正史所長也結合了日本人會及高雄日僑學校，以兩隊大陣仗熱血參賽，更以「絆」為隊名展現台日友好情誼。

同樣也是首度組隊參賽的馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處則對於此次受邀組隊參賽表示期待及興奮，賽前開心設計了隊服，要好好體驗高雄熱血的傳統文化。而其他姊妹市、友好夥伴城市及駐台機構也將共組國際隊參賽，包含數名駐台使節將在端午節當日親訪高雄，一起嗨翻愛河。