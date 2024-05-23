快訊

抓到了！永和砍人案22歲兇嫌為500元行兇 逃7小時落網

國家警報響了！2地山區大雨特報恐下到晚上 2縣市防大雷雨

是你嗎？協尋千萬富翁！統一發票1,000萬特別獎 還有3張未兌領

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國際友人組隊參加高雄賽龍舟 啦啦隊女神安芝儇幫應援

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
2024高雄端午國際龍舟嘉年華將有國際姐妹市與駐台單位組隊參賽。圖／高雄市運發局提供
2024高雄端午國際龍舟嘉年華將有國際姐妹市與駐台單位組隊參賽。圖／高雄市運發局提供

2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華將於6月8日至6月10日在高雄愛河登場，預計有16個高雄市的姊妹市、友好夥伴城市及駐台機構共襄盛舉。台鋼雄鷹啦啦隊女神安芝儇擔任活動推廣人，這也是她宣布定居後首度在高雄過端午。

高雄市長陳其邁表示，自啦啦隊女神安芝儇搬來高雄後，很多粉絲期待市府邀請她推廣相關活動，這次接下高雄愛河端午國際龍舟嘉年華的活動推廣人，成為龍舟賽的最強外掛。愛河龍舟也將集齊全台北中南6支職業球團啦啦隊在賽事三天一同為選手加油打氣，成為全台應援最有力的龍舟賽，要讓選手及觀眾感受高雄龍舟賽不一樣的青春熱情。

今年的高雄龍舟賽很國際，預計有16個高雄市的姊妹市、友好夥伴城市及駐台機構共襄盛舉，位於高雄的四個駐台機構更是首度全數參加，美國在台協會高雄分處將由張子霖處長領軍，結合高雄美國學校成員首度參賽。而日本台灣交流協會高雄事務所奧正史所長也結合了日本人會及高雄日僑學校，以兩隊大陣仗熱血參賽，更以「絆」為隊名展現台日友好情誼。

同樣也是首度組隊參賽的馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處則對於此次受邀組隊參賽表示期待及興奮，賽前開心設計了隊服，要好好體驗高雄熱血的傳統文化。而其他姊妹市、友好夥伴城市及駐台機構也將共組國際隊參賽，包含數名駐台使節將在端午節當日親訪高雄，一起嗨翻愛河。

高雄市政府為加強家庭參與，特別規劃親子龍舟競賽及體驗，設置大型氣墊及邀請紙風車劇團表演，要讓大家端午放電曬小孩。睽違4年的夜間龍舟也將在高雄重現，要讓選手在愛河美麗的夜景下英勇奮戰。另外現場更集結陸域龍舟打卡點、海域龍舟賽事、空域佛光山贊助飛龍燈等三龍共舞，以及200攤文創市集串聯，讓民眾端午好拍又好逛。

台鋼雄鷹啦啦隊女神安芝儇受邀擔任高雄端午國際龍舟嘉年華活動推廣人。圖／高雄市運發局提供
台鋼雄鷹啦啦隊女神安芝儇受邀擔任高雄端午國際龍舟嘉年華活動推廣人。圖／高雄市運發局提供
睽違4年今年高雄國際龍舟賽將恢復夜間賽程。圖／高雄市運發局提供
睽違4年今年高雄國際龍舟賽將恢復夜間賽程。圖／高雄市運發局提供

愛河 端午節 陳其邁 龍舟賽

相關新聞

國際友人組隊參加高雄賽龍舟 啦啦隊女神安芝儇幫應援

2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華將於6月8日至6月10日在高雄愛河登場，預計有16個高雄市的姊妹市、友好夥伴城市及駐台...

屏11線路窄交通瓶頸引民怨 縣府投2.8億拓寬明年9月完工

屏11線是屏東市通往高樹鄉的南北交通要道，但長部分路段寬約3至4公尺僅能單線通行，會車困難，為解決交通瓶頸造成的怨，縣府...

高雄住宿餐飲銷售去年破新高 演唱會經濟今年再發威

今年高雄演唱會經濟，下半年持續發威，包含高雄啤酒音樂節、韓國男團HIGHLIGHT以及多組台灣本土樂團，光是7、8月暑假...

高雄馬頭山泥岩地擬開發光電 學者憂衝擊保育類穿山甲棲地

高雄馬頭山是珍貴的泥岩地質公園，有廠商要開發55公頃的光電案，屏東科技大學野生動物保育研究所助理教授孫敬閔近年調查，發現...

馬頭山擬建光電場案 環團向環境部喊話：不要一錯再錯

國內光電場環評標準遲未出爐，被評為高敏感地區的高雄馬頭山如今又有光電場擬進駐，包括環保團體、在地居民均齊集反對，環團指，...

影／剛趕走垃圾場又來光電廠 馬頭山居民抗議毀滅式開發破壞生態

多個環團今聚集高雄旗山馬頭山，抗議能源開發商在當地規劃55公頃光電場，不少居民也場，93歲老太太到現場誓守家園。馬頭山自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。