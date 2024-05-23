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屏11線路窄交通瓶頸引民怨 縣府投2.8億拓寬明年9月完工

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏11線部分路段寬約3至4公尺僅能單線通行，會車困難，為解決交通瓶頸，縣府向公路局爭取2.8億元拓寬，總長度3.1公里，今天舉行動土典禮。圖／屏東縣政府提供
屏11線部分路段寬約3至4公尺僅能單線通行，會車困難，為解決交通瓶頸，縣府向公路局爭取2.8億元拓寬，總長度3.1公里，今天舉行動土典禮。圖／屏東縣政府提供

屏11線是屏東市通往高樹鄉的南北交通要道，但長部分路段寬約3至4公尺僅能單線通行，會車困難，為解決交通瓶頸造成的怨，縣府向公路局爭取2.8億元改善拓寬，總長度3.1公里，今天舉行動土典禮，預定明年9月完工；縣長周春米說，屏11線拓寬後除可紓解台27線車流外，更能讓高樹鄉親往返南北更安全順暢。

周春米說，屏11線長久以來路寬不一，無法分擔台27線車流，造成高樹鄉新豐、舊寮、司馬、高樹、建興、長榮及舊庄等村的交通便利性及安全性不佳，擔任立委時與前縣長潘孟安共同會勘並推動升級，因涉及高屏溪攔河堰水庫集水區範圍，縣府4年前完成環境影響評估審議及公告程序，並辦理專案都市計畫變更，經提報「生活圈道路交通系統建設計畫計畫」，獲公路局核定辦理。

她說，高樹鄉在屏東縣扮演著茂林國家風景區門戶的角色，有台27線、台22線、縣181線及縣185線等重要幹道形成交通路網，今年縣府在高樹鄉舉辦系列活動，如奇幻大津、北野祭等，逐漸形塑出高樹的品牌形象，期待屏11線拓寬後，發揮替代道路功能，同時抒解市區交通壅塞情形，並提高用路安全性與道路服務品質。

縣府工務處說，改善道路自台27線與萬興路叉路口起(舊寮司馬活動中心旁）往南新闢道路至長美路4巷，接續屏11線拓寬至終點屏2線豐源路路口止，道路總長度約3.188公里，拓寬12至13公尺，工期450日曆天，預定明年9月竣工；完工通車後，可作為高樹市區外環道路系統，有效疏導台27線部分車流。

屏11線部分路段寬約3至4公尺僅能單線通行，會車困難，為解決交通瓶頸，縣府向公路局爭取2.8億元拓寬，總長度3.1公里，今天舉行動土典禮。圖／屏東縣政府提供
屏11線部分路段寬約3至4公尺僅能單線通行，會車困難，為解決交通瓶頸，縣府向公路局爭取2.8億元拓寬，總長度3.1公里，今天舉行動土典禮。圖／屏東縣政府提供
屏11線部分路段寬約3至4公尺僅能單線通行，會車困難，為解決交通瓶頸，縣府向公路局爭取2.8億元拓寬，總長度3.1公里，今天舉行動土典禮。圖／屏東縣政府提供
屏11線部分路段寬約3至4公尺僅能單線通行，會車困難，為解決交通瓶頸，縣府向公路局爭取2.8億元拓寬，總長度3.1公里，今天舉行動土典禮。圖／屏東縣政府提供
屏11線部分路段寬約3至4公尺僅能單線通行，會車困難，為解決交通瓶頸，縣府向公路局爭取2.8億元拓寬，總長度3.1公里，今天舉行動土典禮。圖／屏東縣政府提供
屏11線部分路段寬約3至4公尺僅能單線通行，會車困難，為解決交通瓶頸，縣府向公路局爭取2.8億元拓寬，總長度3.1公里，今天舉行動土典禮。圖／屏東縣政府提供

周春米 屏東縣

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