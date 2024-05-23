屏11線路窄交通瓶頸引民怨 縣府投2.8億拓寬明年9月完工
屏11線是屏東市通往高樹鄉的南北交通要道，但長部分路段寬約3至4公尺僅能單線通行，會車困難，為解決交通瓶頸造成的怨，縣府向公路局爭取2.8億元改善拓寬，總長度3.1公里，今天舉行動土典禮，預定明年9月完工；縣長周春米說，屏11線拓寬後除可紓解台27線車流外，更能讓高樹鄉親往返南北更安全順暢。
周春米說，屏11線長久以來路寬不一，無法分擔台27線車流，造成高樹鄉新豐、舊寮、司馬、高樹、建興、長榮及舊庄等村的交通便利性及安全性不佳，擔任立委時與前縣長潘孟安共同會勘並推動升級，因涉及高屏溪攔河堰水庫集水區範圍，縣府4年前完成環境影響評估審議及公告程序，並辦理專案都市計畫變更，經提報「生活圈道路交通系統建設計畫計畫」，獲公路局核定辦理。
她說，高樹鄉在屏東縣扮演著茂林國家風景區門戶的角色，有台27線、台22線、縣181線及縣185線等重要幹道形成交通路網，今年縣府在高樹鄉舉辦系列活動，如奇幻大津、北野祭等，逐漸形塑出高樹的品牌形象，期待屏11線拓寬後，發揮替代道路功能，同時抒解市區交通壅塞情形，並提高用路安全性與道路服務品質。
縣府工務處說，改善道路自台27線與萬興路叉路口起(舊寮司馬活動中心旁）往南新闢道路至長美路4巷，接續屏11線拓寬至終點屏2線豐源路路口止，道路總長度約3.188公里，拓寬12至13公尺，工期450日曆天，預定明年9月竣工；完工通車後，可作為高樹市區外環道路系統，有效疏導台27線部分車流。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言